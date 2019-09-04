足球》年度最佳好球！ 梅西領銜普斯卡斯獎最終3人名單（影音）

梅西的精彩進球，入圍普斯卡斯獎最終3人名安。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總普斯卡斯獎（FIFA Ferenc Puskás Award）最終3人決選名單出爐，由阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領銜，另外僅18歲的匈牙利前鋒茲索里（Daniel Zsori）和哥倫比亞中場奎因特羅（Juan Quintero）的精彩進球也入圍最終3人名單，普斯卡斯獎得主將在9月23日公佈。

效力巴薩的梅西在2019年3月17日作客面對皇家貝提斯時，將球輕挑至球門，球以一個不可思議的角度中橫樑後折射進門框內，該場比賽巴薩也以4：1帶走勝利。

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（影片來源：FIFA TV Youtube頻道）

效力匈牙利聯賽德布雷辛尼VSC的菜鳥前鋒茲索里，於2019年2月13日主場迎戰費倫斯華洛斯時，在1：1平手局面且在終場前傷停補時，踢進難度5顆星的倒掛金鉤絕殺對手。

（影片來源：FIFA TV Youtube頻道）

被葡超波圖租借至阿根廷豪門球隊–河床的26歲中場奎因特羅，於2019年2月10日主場對決競賽俱樂部，在右路禁區外開自由球遠射，球速非常快且進網角度非常刁鑽，讓門將完全來不及撲救。

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除此之外，同場加映一球「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇像是跆拳道式的側旋踢破門，這球僅入圍10人名單，但並未入選最終3人名單，是本次最大的遺珠美技之一。

（影片來源：FIFA TV Youtube頻道）

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