MLB》洋基「海怪」雙響締隊史紀錄 派克斯頓狂飆12K奪勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天對陣遊騎兵隊,靠著重砲捕手「海怪」桑契斯(Gary Sanchez)單場雙響砲,以及派克斯頓驚人的7局12K好投帶領下,以10:1大勝遊騎兵隊,拿下賽季第91勝。

桑契斯單場雙響砲,繼續推高洋基捕手單季開轟紀錄。(今日美國)

桑契斯今天在第一局就開轟,這轟追平自己生涯新高的33轟,隨後在第六局桑契斯再次開轟,單季34轟打破生涯新高,同時也將洋基隊史捕手最多轟的紀錄往上推進。本場同樣開轟的洋基選手還有葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)、英卡納西恩(Edwin Encarnacion)與賈納(Brett Gardner)。

洋基先發派克斯頓今天繳出轉隊代表作,他主投7局僅被打出1支安打,飆出12次三振1保送,單季三場比賽能夠完成至少12K1BB的比賽。成為洋基隊史第三位能夠繳出這樣表現的投手,前兩位分別是2001年的「穆帥」穆西納(Mike Mussina)以及2017年的田中將大。

.@James_Paxton becomes just the 3rd @Yankees pitcher to have 3 games with 12+ Ks and 1 BB or fewer in a season (Mussina 2001 & Tanaka 2017). pic.twitter.com/kS4CM8HdJU