MLB》洋基「海怪」雙響締隊史紀錄 派克斯頓狂飆12K奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對陣遊騎兵隊，靠著重砲捕手「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）單場雙響砲，以及派克斯頓驚人的7局12K好投帶領下，以10：1大勝遊騎兵隊，拿下賽季第91勝。

桑契斯單場雙響砲，繼續推高洋基捕手單季開轟紀錄。（今日美國）

桑契斯今天在第一局就開轟，這轟追平自己生涯新高的33轟，隨後在第六局桑契斯再次開轟，單季34轟打破生涯新高，同時也將洋基隊史捕手最多轟的紀錄往上推進。本場同樣開轟的洋基選手還有葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）與賈納（Brett Gardner）。

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洋基先發派克斯頓今天繳出轉隊代表作，他主投7局僅被打出1支安打，飆出12次三振1保送，單季三場比賽能夠完成至少12K1BB的比賽。成為洋基隊史第三位能夠繳出這樣表現的投手，前兩位分別是2001年的「穆帥」穆西納（Mike Mussina）以及2017年的田中將大。

.@James_Paxton becomes just the 3rd @Yankees pitcher to have 3 games with 12+ Ks and 1 BB or fewer in a season （Mussina 2001 & Tanaka 2017）. pic.twitter.com/kS4CM8HdJU — MLB Stats （@MLBStats） September 4, 2019

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