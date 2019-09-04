美網》未能延續奇蹟！中國一姐慘遭小威44分鐘直落二血洗

小威僅花44分鐘輕鬆收拾中國一姐，喜迎自己在紐約法拉盛公園百勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2019美國網球公開賽女單賽事今8強賽開打，中國女將王薔在16強賽爆冷直落二擊落澳洲前世界球后、今年法網冠軍巴蒂（Ashleigh Barty），生涯首度擠進大滿貫賽事八強，可惜今遇上美國名將小威廉絲（Serena Williams），未能延續奇蹟，以1：6、0：6遭小威直落二血洗，止步八強。

王薔過去從未和23屆大滿貫冠軍小威交手過，今比賽開打小威就利用自己在力量和速度上的優勢，輕鬆拿下第一局，接下來王薔一路被小威壓著打，讓美國名將連保帶破一下就以5：0遙遙領先，而中國一姐直到第6局才終於有所回應，逮中小威網前小球的機會，迫使對手回球出界，辛苦拿下開賽以來的第一局，不過小威沒有因此放慢腳步，僅用23分鐘就以6：1搶下第一盤。

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小威在力量、速度上完全碾壓王薔。（USA TODAY Sports）

次盤小威繼續猛攻，幾次接發球直接得分，王薔難敵對手，很快就拱手讓出發球局，第2局王薔重整旗鼓，和小威來回拉鋸18拍，可惜最後仍讓小威強勢保發，第3局被打得無力招架的王薔發球局一分未得，讓小威持續領先優勢，接下來中國一姐兵敗如山倒，小威加足馬力、揚長而去，送給對手一個「貝果」，以6:0結束這場比賽。

中國女將王薔今在八強遭小威直落二血洗，不過仍寫下自己生涯大滿貫最佳成績。（法新社）

小威此役僅花了44分鐘，秋風掃落葉收拾中國一姐晉級，喜迎自己在紐約法拉盛公園百勝，賽後受訪時小威表示，「第一次來到這裡時......我根本沒有想過能拿下百勝，甚至沒有把握自己能一直在這裡，但我非常喜歡自己現在做的事。」

大威廉絲現身場邊觀看妹妹比賽。（法新社）

小威擊敗王薔挺進四強。（法新社）

而第13次打進美網四强的小威，接下來則將碰上大會第5種子的烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina），先前這位烏克蘭好手以今以兩個6：4，直落二擊敗大會第16種子的英國好手孔塔（Johanna Konta）。

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