MLB》金鶯烏龍跑壘遭完封 米德斯陽春砲成致勝轟（影音）

4局下，米德斯（右）擊出致勝陽春砲，回到本壘與下棒阿諾德（左）擊掌慶賀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯、光芒雙重賽第2場，光芒強打米德斯（Austin Meadows）開轟，搭配7任投手接力無失分，終場2：0擊敗金鶯，系列戰3場拿2勝，成功捍衛主場。

此役，光芒採牛棚車輪戰，登板的7名投手皆未投超過2局，合計僅被敲5安，送出高達13次三振，聯手封鎖金鶯打線。勝投由投2局飆3次三振的卡斯提歐（Diego Castillo）獲得，帕岡（Emilio Pagan）則摘賽季第17次救援成功，近4次救援機會皆成功關門。

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卡斯提歐投2局飆3次三振獲勝投。（美聯社）

9局上，帕岡關門成功。（法新社）

4局下，米德斯砲轟金鶯菜鳥伊諾亞（Gabriel Ynoa），一發右外野陽春砲替光芒得分開張，賽季第26轟，這支全壘打就足夠讓光芒贏下本場比賽。伊諾亞主投6.1局失2分優質先發，無奈自家打線遭完封，悲情吞本季第8敗。

金鶯大好搶分機會出現在3局上，1人出局重砲戴維斯（Chris Davis）進佔二壘，下棒維拉（Jonathan Villar）中外野深遠飛球，戴維斯原以為光芒中外野基爾梅爾（Kevin Kiermaier）有機會接殺而不敢躁進，但最終球打在手套上未能確實接補，戴維斯連忙向三壘挺進，原想搶攻本壘，但基爾梅爾及時回傳使他縮回三壘，這跑壘判斷，也讓積極進壘的維拉在二三間遭夾殺出局，這失誤對金鶯士氣大傷，後續沒有跑者再上到得點圈，20名打者登場打擊，慘吞13次三振。

3局上，積極進壘的維拉在二三間遭夾殺出局（美聯社）

（影片來源：MLB官網）

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