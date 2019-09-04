MLB》史普林格撞牆傷退 太空人葛蘭基吞轉隊首敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今在主場賠了夫人又折兵，明星外野手史普林格（George Springer）守備撞牆被載離場，先發葛蘭基（Zack Greinke）遇老東家釀酒人一局爆，太空人以2：4輸球，葛蘭基吞轉隊首敗。

轉隊後谷底反彈的萊爾斯（Jordan Lyles），今天在跨聯盟大戰續繳優質先發，面對兇猛的太空人打線，主投6.1局僅責失2分，牛棚關門1分未失，讓萊爾斯收下本季第10勝，加盟釀酒人7戰狂掃5勝1敗，防禦率僅2.56。

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反觀太空人葛蘭基對上老東家釀酒人，生涯苦手未解，3局下雖讓強棒耶利奇（Christian Yelich）擊成飛球出局，但被下一棒布朗（Ryan Braun）敲安追平，坦姆斯（Eric Thames）接著掃出三分砲，葛蘭基一局爆4分埋下敗因。

太空人打線今天零星6安，全場僅1次攻佔得點圈，明星中外野手史普林格也因傷提前退場，他在5局下奮力接殺深遠飛球後，後腦勺猛力直接撞上全壘打牆，倒地數分鐘後雖被攙扶起身，隨後仍被醫護車載下場，賽後被放進逐日觀察名單，須接受後續評估測試。

史普林格頭部撞牆倒地，被醫護車載下場。（美聯社）

葛蘭基吞轉隊首敗。（USA TODAY Sports）

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