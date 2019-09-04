籃球世界盃》驚！昨差點陰溝裡險翻船 美國隊前鋒又傳傷情（影音）

美國隊明星前鋒塔圖姆，在昨天比賽結束前扭傷腳踝，在教練攙扶下表情痛苦退場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽，尋求三連霸的美國隊昨在小組賽第二戰，不但與土耳其鏖戰到延長賽才靠著米德爾頓終場2罰全進，在驚滔駭浪險勝土耳其晉級，陣中大將前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）還在比賽結束前扭傷腳踝。

昨在小組賽第二戰終場前12.3秒，土耳其靠著前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）在終場前12.3秒，在籃下補進超前分，取得2分領先，原以為能帶走勝利，未料卻於終場前0.1秒在三分線外犯規，美國塔圖姆3罰僅2中，讓雙方進入延長賽。

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延長賽最後階段，美國隊最後不到10秒時，塔圖姆持球帶動反快攻，米德爾出手造成犯規，米德爾頓2罰全進，最終絕處逢生，1分帶走勝利，二連勝晉級，不過塔圖姆在往籃下衝刺時，卻疑似因為勾到奧斯曼（Cedi Osman）腳，倒地不慎扭傷腳踝，最後在教練和隊友的攙扶下一拐一拐的離開球場。

Here's Jayson Tatum's ankle injury at the end of Team USA's win over Turkey. pic.twitter.com/IrUadQz1DE — Chris Forsberg （@ChrisForsberg_） September 3, 2019

塔圖姆受傷下場不到20分鐘，遠在波士頓的塞爾提克主帥史蒂文斯 （Brad Stevens）就透露，塔圖姆已經傳訊息跟他報平安，告訴他自己的傷勢並不如看起來那麼嚴重，而稍早美國男籃也宣布，左腳踝扭傷的塔圖姆今天將會接受X光檢查，《ESPN》知名記者BrianWindhorst也在推特上透露，塔圖姆今在受訪時表示自己的感覺已經好很多了。

Jayson Tatum said his ankle is already feeling better. He left arena wearing a shoe and didn’t have a bad limp. — Brian Windhorst （@WindhorstESPN） September 3, 2019

而美國隊昨擊退土耳其拿下2連勝晉級，不過內線戰力不足的隱憂卻在此戰完全被放大，昨禁區得分整整少了土耳其18分，雖然最終幸運死裡逃生，但未來碰上希臘和塞爾維亞等強隊，內線戰力的缺乏恐成致命傷。

美國隊昨在驚濤駭浪中獲勝，內線戰力不足卻恐成隱憂。（取自FIBA官網）

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