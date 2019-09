籃球世界盃》驚！昨差點陰溝裡險翻船 美國隊前鋒又傳傷情（影音）

美國隊明星前鋒塔圖姆,在昨天比賽結束前扭傷腳踝,在教練攙扶下表情痛苦退場。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界盃男籃賽,尋求三連霸的美國隊昨在小組賽第二戰,不但與土耳其鏖戰到延長賽才靠著米德爾頓終場2罰全進,在驚滔駭浪險勝土耳其晉級,陣中大將前鋒塔圖姆(Jayson Tatum)還在比賽結束前扭傷腳踝。

昨在小組賽第二戰終場前12.3秒,土耳其靠著前鋒伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)在終場前12.3秒,在籃下補進超前分,取得2分領先,原以為能帶走勝利,未料卻於終場前0.1秒在三分線外犯規,美國塔圖姆3罰僅2中,讓雙方進入延長賽。

延長賽最後階段,美國隊最後不到10秒時,塔圖姆持球帶動反快攻,米德爾出手造成犯規,米德爾頓2罰全進,最終絕處逢生,1分帶走勝利,二連勝晉級,不過塔圖姆在往籃下衝刺時,卻疑似因為勾到奧斯曼(Cedi Osman)腳,倒地不慎扭傷腳踝,最後在教練和隊友的攙扶下一拐一拐的離開球場。

Here's Jayson Tatum's ankle injury at the end of Team USA's win over Turkey. pic.twitter.com/IrUadQz1DE

塔圖姆受傷下場不到20分鐘,遠在波士頓的塞爾提克主帥史蒂文斯 (Brad Stevens)就透露,塔圖姆已經傳訊息跟他報平安,告訴他自己的傷勢並不如看起來那麼嚴重,而稍早美國男籃也宣布,左腳踝扭傷的塔圖姆今天將會接受X光檢查,《ESPN》知名記者BrianWindhorst也在推特上透露,塔圖姆今在受訪時表示自己的感覺已經好很多了。

Jayson Tatum said his ankle is already feeling better. He left arena wearing a shoe and didn’t have a bad limp.