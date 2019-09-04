足球》范戴克力拚梅西、C羅 角逐FIFA年度最佳球員獎項

利物浦後衛范戴克入圍FIFA最佳球員最終3人名單。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總（FIFA）年度最佳男子球員獎項的最終3人名單出爐，和歐足聯最佳球員的最終名單一樣，是由新科歐足聯最佳球員范戴克（Virgil van Dijk）、梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）入圍，頒獎典禮將於9月23日舉行，屆時即可得知獎落誰家。

范戴克率領「紅軍」利物浦自2005年後再度捧起歐冠獎盃，並在英超僅以1分積分差惜敗曼城收下亞軍，且跟著荷蘭國家隊殺進歐國聯盃（UEFA Nations League）決賽才敗給葡萄牙，因此范戴克為最佳球員的大熱門人選，相當有機會能繼獲得歐足聯最佳球員後再奪得一大個人獎項。

請繼續往下閱讀...

梅西上賽季於西甲攻進36球，歐冠賽事攻進12球，全部賽共轟下51球，不只收下2018–19賽季的歐洲金靴，更幫助巴薩勇奪西甲2連霸，除了進球效率極高外，更以13次助攻並列西甲助攻王，這名全方位的前場進攻好手也將挑戰生涯第6座FIFA的最佳球員大獎。

梅西勇奪上賽季歐洲金靴獎。（資料照，法新社）

C羅在去年轉隊至祖文特斯後，幫助球隊收下義甲8連霸，並在各項賽事攻進28球，最令人印象深刻的是歐冠16強在首輪落後馬競2球的情況下，於次輪賽事個人獨進3球完成大逆轉，另外在葡萄牙國家隊拿下首屆歐國聯盃冠軍。

C羅率領葡萄牙拿下首屆歐國聯盃冠軍。（資料照，法新社）

FIFA先前於7月時已公佈年度最佳球員的10人名單，除了入圍最終名單的3人外，尚有荷蘭的德榮（Frenkie de Jong）、德萊特（Matthijs de Ligt）、英格蘭的凱恩（Harry Kane）、比利時的阿扎爾（Eden Hazard）、塞內加爾的馬內（Sadio Mane）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）和埃及的薩拉赫（Mohamed Salah）。

此外，最佳門將獎項的最終3人名單為巴薩的史特根（Marc-Andre ter Stegen）、利物浦的貝克（Alisson Ramses Becker）和曼城的艾德森（Ederson Santana de Moraes）。去年此獎項由「比利時門神」庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）所奪得。

巴薩門將史特根。（資料照，法新社）

最佳教練獎項則是由英超3豪強的主帥來競爭，分別是曼城的瓜迪奧拉（Pep Guardiola）、利物浦的克洛普（Jurgen Klopp）以及熱刺的波切蒂諾（Mauricio Pochettino），有趣的是這3為雖都執教英格蘭球隊，但3人國籍皆不是英格蘭籍，瓜迪奧拉為西班牙人，克洛普為德國人，波切蒂諾為阿根廷人。

去年獲得FIFA最佳男子球員獎項的是，效力於皇馬的中場莫德里奇（Luka Modric），去年的他用出色的表現幫助皇馬拿下2017–18賽季歐冠冠軍，並且率領克羅埃西亞在世界盃殺進決賽，他也同是去年歐足聯所頒發的最佳球員。

莫德里奇去年拿下FIFA最佳球員獎項，中止連10年由梅西、C羅壟斷得獎的紀錄。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法