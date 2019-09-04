MLB》季中神交易！ 卡斯泰拉諾斯轉隊後狂敲12轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊在731交易大限前向老虎隊交易來卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos），希望能夠補強外野火力，而小熊也真的買對了。卡斯泰拉諾斯在今天與水手隊的比賽當中敲出轉隊後的第12發全壘打，已經超越他今年在老虎隊開轟的總支數。

卡斯泰拉諾斯敲出轉隊後第12轟，超越他本季在老虎隊敲出的11轟。（法新社）

卡斯泰拉諾斯在轉隊前就是聯盟的二壘安打王，他在轉隊後直接把球都送出牆外，僅花127個打席就敲出12發全壘打，突破他在老虎隊出賽100場403個打席的11轟，目前卡斯泰拉諾斯在小熊隊31場出賽的打擊三圍是可怕的.346/.378/.709，攻擊指數高達1.086。

請繼續往下閱讀...

小熊隊傷癒復出回到一軍的捕手康崔拉斯（Willson Contreras），今天一回歸就敲出本季第20轟，僅差1轟就能追平個人單季最高，本場比賽康崔拉斯3打數2安打並選到1次保送上壘。康崔拉斯在8月初因腿筋拉傷退場，休息了整整一個月。

康崔拉斯歸隊開轟，本季第20轟達陣。（美聯社）

小熊隊同場開轟的還有外野手史瓦伯（Kyle Schwarber），他單場3打數3安打，選到1次保送，敲出本季第33轟，持續刷新生涯新高。這場比賽小熊隊以6：1擊敗水手隊，目前以75勝63敗在外卡二的位置領先費城人隊2.5場勝差。

這場比賽兩邊先發分別為萊斯特（Jon Lester）與「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），萊斯特主投6局飆出9次三振，雖然投出4次保送但沒有失分，拿下本季第12勝。赫南德茲僅投3局就用70球，被敲2安當中有1轟，送出4次保送5次三振失掉2分，苦吞本季第5敗。

史瓦伯（右）敲出本季第33轟。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法