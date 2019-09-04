MLB》哈波30轟百打點達陣！費城人隊史2011後首位（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與紅人之戰，費城人隊外野手哈波（Bryce Harper）擊出本季第100分打點，成為費城人隊史自2011年來首位達成百打點的球員，終場費城人隊以6：2擊敗紅人隊，4連戰以率先取得前兩場勝利。

哈波今天在第五局敲出右外野方向的強勁安打，幫助二壘上的跑者迪克森（Corey Dickerson）回來得分，哈波成為了費城人隊史自2011年的霍華德（Ryan Howard）以來，首位能夠打下30轟100打點的打者，另外他也是自2005年的布瑞爾（Pat Burrell）以來，首位達成這項成就的費城外野手。

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哈波（左）打下本季第100分打點，30轟百打點是隊史2011年來後首度有打者完成這個成績。（美聯社）

哈波加盟費城人隊首年，目前擊出30轟100打點，打擊三圍.256/.370/.502，連續兩個賽季打下100分打點，費城人隊目前以72勝65敗在分區國聯東區排名第三，在外卡爭奪戰以2場落後第二名的小熊隊，本季有望重返季後賽。

今天費城人隊靠著10支安打打回6分，金德利（Scott Kingery）敲出本季第17發全壘打，這場比賽費城人一共派出7名投手聯手投完本場比賽，先發投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）僅投3局失1分就下場，後續6名投手僅帕克（Blake Parker）被敲2安失掉1分。

紅人隊的超級新人阿奎諾（Aristides Aquino）今天沒開轟，不過有1支安打打回紅人隊第一分，捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）單場雙安，是紅人隊表現最好的打者。

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