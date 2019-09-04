NBA》勇士隊「Zaza」喜迎新工作 受訪不忘調侃前隊友

帕丘利亞（左）與K.湯普森（右）私底下仍保持聯繫，看的出兩人交情相當好。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著勇士隊新主場大通球場（Chase Center）正式啟用，新任球隊商業與籃球顧問帕丘利亞（Zaza Pachulia）跟著開工，他近日接受《NBC Sports》灣區記者採訪時表示，「轉換身分的第一天他感到相當興奮，這裡有許多熟面孔，能回家真好」。

現年35歲的帕丘利亞生涯起步於魔術，2016-17及2017-18賽季隨勇士連兩年拿下冠軍，上賽季轉戰活塞，場均能獲得3.9分、3.9籃板，季後未獲續約選擇退休。他在上月底到到新工作，回歸勇士擔任顧問，協助處理籃球事務及國際球探一職。

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杜蘭特（Kevin Durant）及奪冠班底相繼出走，加上K.湯普森（Klay Thompson）左膝十字韌帶撕裂，無法趕上開季，新賽季勇士前景不被看好，帕丘利亞卻認為，這是年輕球員證明自己的好機會，「這將是個有趣的賽季，他們有聯盟最好的教練之一柯爾（Steve Kerr），他能把球員擺到正確位置並使用他，衝擊季後賽仍大有可為。」

談到前隊友K.湯普森將缺陣新賽季大半賽事，帕丘利亞表示，相信他能健康回到賽場上，替球隊做出貢獻，並開玩笑說道，「我知道他現在精神很好，享受屬於自己的時光，你可以從他邊看球邊手舞足蹈得知。」

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