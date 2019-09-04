羽球》中國隊破天荒找來韓籍教練 自家媒體、球迷卻不買單

前韓國國家隊總教練姜京珍將加入中國羽球教練團。（資料照，取自韓網）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽壇近來吹起韓風，各家強權紛紛開始聘請韓國籍教練，昔日羽球霸主中國，日前也破天荒首次聘請外籍教練進入國家代表隊教練團，不過消息一出，卻引起中國球迷不滿，認為過去羽球一向是中國的強項，怎麼會淪落到要讓外國人來當教練。

日本隊以韓國教練朴柱奉為首，在今年世錦賽5單項有4項闖入最終冠軍戰，奪下前所未有的佳績，而印度女單一姊辛度也在韓國教練金知賢，舉起生涯首座世錦賽冠軍，反觀中國在日前落幕的世錦賽上，卻遭遇36年來空前慘敗成績，也讓羽球強國也不得不低頭，近日傳出聘請前韓國名將姜京珍將加入中國代表隊之中，擔任雙打教練。

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中國隊渴望複製印度找來韓籍教練，幫助一姊辛度獲得世錦賽冠軍取得成功，也打算找韓國教練助拳。（資料照，法新社）

而46歲的姜京珍曾是南韓雙打國手，1997年和搭擋河泰權拿下全英賽男雙冠軍，也是2004、2012及2016奧運的韓國隊男雙總練，而他在2016年底升官成為韓國隊總教練，不過2018年韓國羽球隊在亞運一面獎牌都沒拿下，創下最差成績後，包括姜京珍在內的7位教練後來也遭南韓羽協解聘。

《東亞日報》指出姜京珍9月3日就會正式與中國隊簽約，消息一出也震驚全中國，雖然韓媒指出，姜京珍在擔任南韓教練時擁有非常好的口碑，許多中國球迷不買帳，紛紛批評質疑「中國14億人口找不出一個能教羽球雙打的人」，在中媒《搜狐體育》的專欄也指出，「咱們開放歸開放，以過往經歷來說這位教練究竟實力如何咱們真不了解，但國內難道真的沒有一個人能執教雙打了嗎？」

而一位熟悉中國羽壇內情的教練，日前受訪則表示，中國羽協是在考慮了3個層面後，最終才決定聘請姜教練，「首先他是雙打出身的運動員；此外是世界上少數的有著強大指導能力的教練，尤其是在雙打選手的培養上非常有實力；另外他個人的執教能力也非常優秀。」

陳雨菲世錦賽慘輸辛度，中國羽球隊也在日前落幕的世錦賽上，遭遇36年來空前慘敗成績。（資料照，法新社）

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