美網》爆冷遭保加利亞好手逆轉 「瑞士天王」費德爾抱憾止步8強

「瑞士特快車」費德爾今在美網八強，苦戰5局不敵保加利亞好手，抱憾出局

。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯在美網賽拿下5座冠軍的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）今在8強比賽歷經5盤激戰，最後仍以6：3、4：6、6：3、4：6、2：6爆冷以不敵世界排名78的保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），抱憾止步8強。

世界球王喬科維奇因肩傷退賽，朝生涯第21座大滿貫金盃邁進的費德爾，也被看好再少一大勁敵，而今在8強賽碰上迪米特洛夫，雙方過去7度交手，費德爾握手絕對優勢的7勝0負，此役剛開打，38歲的「瑞士特快車」就勢如破竹，首盤開打輕鬆取得3：0領先，輕鬆將對手比分凍結到盤末，以6：3搶下首盤。

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不過次盤迪米特洛夫重整旗鼓，不斷變換戰術、干擾費爸節奏，率先破發取得4：2領先，在靠著費爸非受迫性失誤，將戰局成扳成1：1平手；第三盤當雙方戰自2：2時，費德勒在第5局40：0領先時卻連續錯失破發機會，好在迪米特洛夫也自亂陣腳，錯失良機，讓費德勒破發後以6：3收下第三盤。

到了第四盤迪米特洛夫捲土從來，他原有機會輕鬆拿下，不過單局自己卻拱手讓出7個破發點，費爸雖然緊咬不放，不過第10局握有5個破發點卻都沒把握機會拿下，迪米特洛夫6：4又將戰局扳平。

進入到決勝盤後，費爸體力明顯亮紅燈，讓保加利亞好手有機可趁連續破發，開局就比分拉開取得4：0領先，費爸第5局雖然力圖振作，止住劣勢，加上迪米特洛夫浪費三個破發點，在自己的發球局連丟3分，無耐費德爾後繼無力，沒能把握對手送分機會，最後就以6：3、4：6、6：3、4：6、2：6，遭迪米特洛夫逆轉吞敗。

而迪米特洛夫不但生涯首度擊敗費德爾，挺進美網四強也寫下生涯最佳成績，下一戰將與同樣創下美網生涯最佳、世界排名第5的俄國新星梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）交手，爭取美網男單冠軍賽門票。

費德爾意外止步八強，賽後神情低落

。（法新社）

世界排名78的迪米特洛夫，生涯首度扳倒費爸，晉級四強也寫下生涯美網最佳成績。（法新社）



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