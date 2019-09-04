MLB》佛雷爾提超狂8局1安完封！歐蘇納致勝轟助紅雀險勝巨人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今派佛雷爾提（Jack Flaherty）掛帥先發，主投8局僅被敲1安未失分，佛雷爾提整場超狂的表現再加上歐蘇納（Marcell Ozuna）本季第25轟的助拳，最終紅雀以1：0險勝巨人，佛雷爾提喜收本季第9勝，ERA下修至夠水準的3.14。

佛雷爾提主投8局僅被敲1安0失分，收下本季第9勝。（法新社）

佛雷爾提全場僅2局上半對沃特（Stephen Vogt）送出1次保送，以及6局上半被巨人先發首棒，擔任右外野手的雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出安打，巨人全場僅這兩人上過壘包，雅澤姆斯基則是單場4支2，個人包辦巨人全場的2支安打。

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巨人全場的兩支安打皆由雅澤姆斯基（圖右）敲出。（法新社）

巨人先發投手羅格里格茲（Dereck Rodriguez）表現同樣也是水準之上，投7局僅被敲5安且有7次三振的表現，包括挨了一發陽春彈失1分，但隊友打線不捧場而苦吞本季第8敗。

紅雀打線在首局有很好的攻勢產生，一個保送外加2次內野安打攻占滿壘，包括德容（Paul DeJong）「迴旋蛇球」般的幸運安打，只可惜未能攻下分數。接著到6局下半歐蘇納大棒一揮，掃出左外野方向的陽春紅不讓，幫助紅雀突破僵局1：0。

（影片來源：大聯盟官網）

紅雀佛雷爾提8局投球0失分的投球內容外還挹注8張老K，終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）後援1局被敲1安無失分，收下本季第18次救援成功，也幫助紅雀收下系列賽2連勝，巨人則苦吞近期的4連敗。

紅雀目前戰績78勝60敗，暫居國聯中區龍頭寶座，巨人則是66勝72敗，與5成勝率漸行漸遠，排名國聯西區第3的位置。

歐蘇納敲出本季第25轟，幫助紅雀打進致勝分。（美聯社）

巨人先發羅德里格茲7局失1分好投也無用，依舊吞下本場敗投。（今日美國）

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