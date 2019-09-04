MLB》索勒本季大爆發！ 打破皇家隊史單季最多轟紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊的索勒（Jorge Soler）今天在面對老虎隊時敲出本季第39轟，刷新皇家隊隊史單季最多全壘打紀錄，成為隊史全壘打王。

索勒今天在第三局面對老虎隊先發左投諾里斯（Daniel Norris）時，於2好2壞時一棒將他的速球敲到左中外野方向，這發三分彈是他本季第39轟，打破皇家單季最多轟的紀錄。

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索勒敲出本季第39轟，打破皇家隊史紀錄。（美聯社）

原本皇家隊單季最多轟的紀錄，是由現任釀酒人隊的三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）在2017年所保持，當年他敲出了38發全壘打，打破原先由Steve Balboni在1985年保持的單季36轟隊史紀錄。

摩斯塔卡司在受訪時恭喜自己的前隊友，同時也是他的好朋友索勒。他表示索勒的成就相當驚人，特別是他在去年才因傷導致賽季報銷。摩斯塔卡司很為索勒感到驕傲，並祝他有更好的未來。

索勒是前小熊隊的大物新秀，但他在大聯盟一直都沒有打出應有的身手，並在2016年因為戴維斯（Wade Davis）的交易案被送往皇家隊，今年他健康出賽，終於打出他的大物身手，本季他主要擔任指定打擊的位置，敲出39發全壘打，打下100分打點。

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