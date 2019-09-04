MLB》老將馬丁逆轉三分砲 道奇主場氣走洛磯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天換老將當英雄，36歲捕手馬丁（Russell Martin）和佛里斯（David Freese）背靠背開轟，單局進帳4分逆轉，最終以5：3氣走洛磯。

道奇烏里耶斯（Julio Urias）因家暴被聯盟禁賽20場，今天首度重返先發，只投3局就被換下場，挨墨菲（Daniel Murphy）陽春砲責失1分，賈西亞（Yimi Garcia）接手後，面對首名打者艾倫納多（Nolan Arenado）也挨陽春彈，6局打完道奇0：2落後。

請繼續往下閱讀...

道奇打線受制岡薩雷茲（Chi Chi Gonzalez），前6局一分未得，7局下岡薩雷茲開局保送貝林傑（Cody Bellinger），再被畢堤（Matt Beaty）敲安攻佔得點圈，洛磯換投遭道奇反撲，捕手馬丁扛中左外野三分砲，一棒逆轉戰局，佛里斯背靠背開轟，道奇4：2反超前，透納（Justin Turner）下一局追加陽春砲，拉成5：2領先。

9局上道奇推守護神簡森（Kenley Jansen）登板，1出局投出保送後，被阿隆索 （Yonder Alonso）擊出二壘安打，洛磯推代打建功，追到剩2分落後，但簡森後回穩，製造滾地球出局結束比賽，後援1局雖掉分，仍獲本季第28場救援成功。

馬丁三分砲一棒逆轉。（USA TODAY Sports）

道奇單局4分超前。（法新社）

簡森獲本季第28次救援成功。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法