NBA》37歲老中鋒還想再拚 傳新球季重返老東家火箭

中鋒努內（中）新球季計劃將重返老東家火箭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕下週就要迎來自己37歲生日的中鋒老將努內（Nene），上季在隨火箭爭搶西部冠軍賽門票，曾在受訪時拋出退休震撼彈，不過今卻有美媒爆料，今夏拒絕執行2019-20賽季的球員選項，目前是自由球員的努內，有可能重返休士頓，與老東家火箭續約。



今年36歲的努內在2002年以首輪第七順位被尼克隊選中，隨後被交易至金塊隊，和中國「移動長城」姚明同屆，16年職業生涯曾先後效力過金塊、巫師。2016年夏天加盟火箭後，當年出賽67場繳出平均9.1分、4.2籃板和生涯最高的61.7%命中率，好表現獲火箭青睞，隔年簽下一份3年1095萬美元合約。

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努內（右）在打西部冠軍戰時，一度傳出上季打完就要退休。（資料照，歐新社）

不過上季在與勇士爭搶西部冠軍賽門票時，努內在接受巴西媒體採訪時，曾暗示自己打算在本季結束後打算宣布退休，要將所有精力放在照顧自己的孩子上，而今年自由球員市場開啟前，努內拒絕執行自己下季383萬美元的球員選項，成為完全自由球員。

《The Athletic》記者Kelly Iko今在報導中指出，努內已經有計劃要新球季要重返火箭，這代表努內可能會以老將底薪跟休士頓大軍續約，若相較起上一份383萬美元的合約，將替火箭省下大約124萬美元。

努內今在個人社群媒體PO出自己穿著火箭球衣的照片。（圖片取自努內IG）

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