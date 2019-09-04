MLB》39歲超狂怪物！ 克魯茲連6季至少35轟、史上第9人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊39歲指定打擊克魯茲（Nelson Cruz）今天在與紅襪隊的比賽中敲出本季第35號全壘打，連續6年敲出35轟以上，成為大聯盟史上第9位達成這項壯舉的球員。

克魯茲今天面對紅襪隊先發投手波瑟羅（Rick Porcello）敲出的這發陽春全壘打，擊球初速高達104.9英哩，飛行距離420英呎，幫助雙城隊以4：0領先紅襪隊，最終雙城隊以6：5險勝紅襪拿下勝利。

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克魯茲今天打出本季第35轟，連續6年至少擊出35轟，史上第9人。（今日美國）

「他是歷史上進攻面最棒的球員之一，他所做的事情是沒人能夠辦到的。」雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）在受訪時稱讚克魯茲。

現年39歲的克魯茲從他33歲、2014年賽季開始，每一年都擊出不少於37發全壘打，連續6年打出35轟以上的賽季。他加入了神獸邦茲（Barry Bonds）與帕梅洛（Rafael Palmeiro），成為史上第三位能夠在33歲或更老的年紀完成6個賽季35轟的紀錄。

史上只有其他8位球員能夠達成連續6季敲出35轟以上，分別是貝比魯斯（Babe Ruth，1926-32）、Jimmie Foxx （1932-40）、Ralph Kiner （1947-53）、Willie Mays （1961-66）、索沙（Sammy Sosa，1995-2004）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，1998-2008）、帕梅洛（1998-2003）、與盪恩（Adam Dunn，2004-10）。

不過克魯茲本人並不在意他達成的這些成就，「我不會去想那些數字，我只是每天上場出賽，確定我能在工作上盡自己的全力，幫助球隊贏下比賽。」

克魯茲的陽春彈也幫助球隊拿下勝利。（今日美國）

今天挨轟的波瑟羅談起他的對手：「他總是展現著自己具威脅性的力量，你知道，你可以丟一堆球給他，認為他已經失去平衡了，而他不是等著某個球路，就是在等你犯錯。當他等到後，就不會是支一壘安打，而是發全壘打。」克魯茲生涯在紅襪主場出賽41場比賽，有著11轟，長打率6成63的可怕成績。波瑟羅今天先發僅投4局就被敲出8安含2轟，失掉6分吞下本季第11敗。

波瑟羅吞下本季第11敗。（美聯社）

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