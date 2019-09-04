MLB》「你追我跑」罕見畫面！ 勇士主場輕取藍鳥（影音）

8局下，喬伊斯（左）及史旺森（右）同時回本壘得分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主場迎戰來訪藍鳥，明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）及捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）各挹注3分打點，終場以7：2輕取對手，收6連勝，穩坐國東龍頭。

1局下，勇士率先發動攻勢，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、阿爾比斯（Ozzie Albies） 、佛里曼（Freddie Freeman）及唐納森接連4支安打先得2分，阿爾比斯及唐納森各進帳1分打點。

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5局下，唐納森在2人出局二三壘有人情形下，頂住滿球數壓力敲出左外野深遠二壘安打，再下2城，前6局打完，勇士以4：0領先。

此役，唐納森貢獻2安3打點。（USA TODAY Sports）

勇士王牌先發佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）在美國時間6月22日對國民4局慘失8分後遭下放3A，直到8月初才回到大聯盟，此役，他主投5局0失分摘本季第5勝，回歸後近6場先發拿3勝，防禦率3.31，逐漸擺脫開季11場先發、防禦率6.37的低迷狀況。

佛提紐維奇擺脫低迷狀況，近6場先發拿3勝。（美聯社）

8局下，唐納森、喬伊斯（Matt Joyce）及史旺森（Dansby Swanson）接續被保送上壘，隨後佛勞爾斯補上越過中外野頭頂的清壘二壘打，上述後兩名跑者因跑壘判斷上有落差，場上出現後位跑者追趕前位跑者的有趣畫面，兩人甚至同時間各以滑、撲方式回到本壘取分。

（影片來源：MLB官網）

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