MLB》9局先追平10局再超前！ 馬林魚關鍵兩轟氣走海盜（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東區爐主馬林魚作客面對國聯中區爐主海盜，馬林魚游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）在球隊落後1分的情況下擊出追平比分的陽春彈，10局上半馬林魚再靠著庫柏（Garrett Cooper）的致勝陽春砲超前比分，最終馬林魚以5：4險勝海盜。

庫柏於10局上半擊出致勝轟，幫助馬林魚取得勝利。（法新社）

1局下半，佛雷瑟（Adam Frazier）首打席就開轟，幫助海盜先馳得點。3局上半，海盜三壘手莫蘭（Colin Moran）在滿壘情況下發生傳球失誤，直接奉送兩分給馬林魚。

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5局上半，馬林魚的庫柏擊出深遠的二壘安打並帶有1分打點。5局下半海盜的佛雷瑟再度時建功！滿壘時掃出右外野方向帶有2分打點的一壘安打，幫助球隊追平比分。

佛雷瑟今日貢獻3安3打點，包括首打席開轟。（法新社）

8局下半，馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）接連送出兩個保送後下場，接替投球的賈西亞（Jarlin Garcia）抓到兩出局後對馬堤（Starling Marte）蓄意保送形成滿壘，但賈西亞暴投直接奉送1分給地主，海盜再度取得1分領先。

9局上半，馬林魚在兩出局後靠著羅哈斯有如回魂丹的陽春砲追平比數，這發中外野方向的紅不讓驚險地幫馬林魚延長戰線，接著10局上半庫柏鎖定一顆失投滑球大棒一揮，將球掃出中左外野全壘打牆，形成一支444英尺的大號全壘打，馬林魚靠著這發致勝轟，終場以5：4險勝海盜。

羅哈斯於9局上半擊出追平比分的陽春砲。（美聯社）

海盜開路先鋒佛雷瑟今日繳出4支3的成績單，並帶有3分打點，此表現為全隊最佳。敲出致勝轟的庫柏，有5支2外加2打點的進帳，表現則是馬林魚陣中最佳。

馬林魚先發投手阿爾坎塔拉今投7局被敲3安失4分，另投出7K無關勝敗，後援0.1局的康利（Adam Conley）幸運地收下本季第2勝，伍雷尼亞（Jose Urena）後援1局無失分收下本季首次救援成功。

伍雷尼亞（圖左）成功關門，收下本季首次救援成功。（美聯社）

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