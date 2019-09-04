足球》今夏各位置最貴收購 巴薩、曼城各佔兩個名額

從馬競轉隊至巴薩的葛里茲曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲夏季轉會窗於昨日關閉，這裡統整出各個位置最貴的收購，共11名球員中有3位身價破億，再加上足球史上最貴的後衛誕生，今夏休賽季可謂驚喜連連，矚目程度一點也不輸賽季進行中，其中曼城和巴薩各有兩筆收購上榜，今夏最貴則是馬競的19歲小將菲力克斯（João Félix）。

門將部分是由巴薩轉隊至瓦倫西亞的「荷蘭門神」希利森（Jasper Cillessen），轉隊費用為3500萬歐元，在巴薩時一直擔任史特根（Marc-André ter Stegen）的替補，只有於盃賽才有機會登場的希利森，去到瓦倫西亞期望能有更多上場機會。

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右後衛則是從祖文特斯去到曼城的坎塞羅（João Cancelo），身價高達6500萬歐元，這名葡萄牙的右後衛去到曼城後需要和英格蘭右後衛沃克（Kyle Walker）競爭先發地位，兩名頂尖的右後衛都在陣中，將造成瓜迪奧拉有著甜蜜的煩惱。

去到曼城的右後衛坎塞洛。（資料照，法新社）

最貴左後衛是從里昂轉隊至皇馬的門迪（Ferland Mendy），轉隊費為4800萬歐元，這名24歲的法國左邊衛去到皇馬，是要給一直以來都是皇馬不動先發左邊衛的馬塞洛（Marcelo）一點衝擊，上賽季表現不穩的馬塞洛這賽季要面對年輕新血的競爭，在隊內形成良性競爭的局面。

里昂轉隊至皇馬的左邊衛門迪。（資料照，歐新社）

中後衛其一為史上最貴後衛馬怪爾（Harry Maguire），這名英格蘭國腳從萊斯特城被買到曼聯，曼聯花了8700萬歐元的價格將他帶進老特拉福球場，期望馬怪爾的到來可以替球隊不穩的後防線，帶來定海神針般的防守。

足球界最貴後衛馬怪爾，從萊斯特城轉隊至曼聯。（資料照，歐新社）

另一個中後衛為全歐當紅炸子雞的德萊特（Matthijs de Ligt），年僅19歲的他已展現成熟穩重的氣度，尤其上賽季在歐冠的表現更是讓各界對他投以關注，今夏他選擇離開阿賈克斯加盟祖文特斯，轉隊費約為8550萬歐元。

荷蘭19歲中後衛德萊特，從阿賈克斯轉隊去到祖文特斯。（資料照，法新社）

防守中場德榮（Frenkie de Jong）上賽季效力阿賈克斯拿下歐足聯最佳中場的獎項，這名21歲的荷蘭球員已展現高度的天分，今夏巴薩以7500萬歐元將他帶到諾坎普球場，補強中場環節。

阿賈克斯轉隊至巴薩的21歲中場德榮。（資料照，歐新社）

防守中場羅德里（Rodri）從馬競以7000萬歐元的身價轉隊至曼城，這名23歲的中場可組織球隊攻勢，以及在中場作為一道防守屏障，曼城找進羅德里準備來接班老將費南迪奧（Fernandinho）的位置。

最貴進攻中場為葡萄牙19歲小將菲力克斯，從本菲卡以1.26億歐元的價格轉隊至馬競，是今夏最貴的一筆轉隊交易金額，剛好補上葛里茲曼（Antoine Griezmann）轉隊的空缺，季前熱身賽表現優異的菲力克斯，這賽季的表現將會持續受到各界的注視。

今夏最貴球員–菲力克斯，以1.26億歐元從本菲卡轉隊至馬競。（資料照，法新社）

最後3名前鋒分別是佩佩（Nicolas Pépé）、阿扎爾（Eden Hazard）和葛里茲曼，24歲的象牙海岸邊鋒從里爾以8000萬歐元轉隊至兵工廠，成為兵工廠隊史最貴的收購。

兵工廠隊史最貴收購佩佩。（資料照，歐新社）

阿扎爾離開效力7年的切爾西，去到西甲豪門皇家馬德里，期望頂替C羅離開後空缺的左路火力。葛里茲曼則是離開待了5個賽季的馬競，繼去年和已巴薩傳出緋聞但選擇續約留馬競的他，這位28歲的法國前鋒今夏還是決定離開馬競來到巴薩。

以1億歐元的價格從切爾西轉隊至皇馬的比利時前鋒阿扎爾。（資料照，法新社）

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