MLB》大谷翔平記錯球數 被球迷噓後揮空吞K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以5：7不敵運動家，大谷翔平重返先發三棒DH，擊出二壘安打終止連15打席未敲安，但下一打席記錯球數被球迷噓，最後揮棒落空吞單場第2K。

大谷翔平上役未先發，代打出場選到保送，今天重返先發三棒DH，首打席揮空三振，下一打席斷棒揮出強勁平飛球，但被對手沒收、隊友遭夾殺形成雙殺打。

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5局上三度對決運動家先發費爾斯（Mike Fiers），大谷翔平第一球就出棒，掃成左外野邊線二壘安打、本季第18支，帶有1分打點，中止連14打數無安打、吞7K乾旱。

大谷翔平擊出二壘安打，中止連14打數無安打。（法新社）

7局上大谷第4打席，他在2好0壞球數落後時，連打3顆界外，接著放掉3顆壞球，只見大谷退出打擊區，彎腰放下球棒並開始脫護具，看似獲四壞保送，但場上球數仍停在2好3壞滿球數，大谷一臉疑惑走回打擊區，場邊傳出噓聲。

天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）上場詢問主審，裁判集合花了將近2分鐘看重播，確認球數是2好3壞無誤，大谷翔平被叫回來繼續打擊，下一球追打一顆外角變速球，揮空領到今天第2K，近17打席僅1安，吞8K獲1保送。

大谷翔平賽後表示，今天第4打席是他記錯球數，當時他以為已經是第4顆壞球，但對方捕手好像也不確定。而今天敲安中止連15打席無安打，大谷則說：「感覺像是30打席，但終於敲安總是好事。」

大谷翔平第四打席逐球影片請點此

大谷翔平記錯球數，場邊傳出噓聲。（美聯社）

大谷翔平等待裁判看重播。（USA TODAY Sports）

大谷翔平揮空，被三振後脫下頭盔。（美聯社）

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