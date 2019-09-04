U18直擊》最謎樣球隊 澳洲「壓線」闖進超級循環賽

澳洲以7：6擊敗加拿大，前進超級循環賽。（圖片取自WBSC）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽A組預賽今天澳洲以7:6險勝加拿大，驚險取得六強複賽門票，且取得2勝優勢晉級「超級循環賽制」，佔得有利位置，A組另兩隊進六強複賽隊伍為地主南韓和加拿大。

澳洲堪稱這屆U18「最謎樣隊伍」，輸給尼加拉瓜、荷蘭，但贏實力相對較強的南韓和加拿大；南韓、加拿大同以9:0輕取尼加拉瓜，也先後擊敗荷蘭，形成另類的「食物鏈」。

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A組預賽賽程稍早全部結束，南韓以4勝1敗居分組榜首，加拿大、澳洲、荷蘭戰績同為3勝2敗，比較3隊對戰優質率（TQB；Team Quality Balance），加拿大第二、澳洲第三，荷蘭慘遭淘汰。

澳洲隊堪稱本季最謎樣隊伍，輸給尼加拉瓜、荷蘭，但贏實力相對較強的南韓和加拿大。（圖片取自WBSC）

換句話說，如果今天澳洲不敵加拿大，A組晉級六強複賽的球隊是南韓、加拿大、荷蘭，因此，今天澳洲將士用命贏球可說相當關鍵，而且預賽贏南韓、加拿大的兩勝成績，還能帶進超級循環賽，取得有利先機。

預賽南韓贏加拿大、輸澳洲，帶1勝1敗戰績進超級循環賽，加拿大輸給南韓、澳洲，帶2敗戰績進超級循環賽。

上一屆U18世界盃澳洲以4:0擊敗台灣隊，古林睿煬承擔敗投，也就因為這一場輸球，台灣隊無緣闖進六強複賽，讓當時總教練周宗志相當懊惱。這屆U18六強複賽台灣隊將再度遭遇澳洲，周宗志能否領軍上演甜蜜復仇記，將是接下來兩隊交手觀戰焦點。

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