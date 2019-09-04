路跑》台北馬拉松獲IAAF銅標籤認證 今開放報名

2019年台北馬拉松今年首度以「銅標籤賽事」之姿亮相，今天舉辦記者會，宣布即日起開放登記報名。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕富邦金控與adidas長年贊助「2019年台北馬拉松」即將在12月15日盛大開跑，今年首度以「銅標籤賽事」之姿亮相，今天舉辦記者會，宣布即日起開放登記報名。

台北馬拉松於今年7月11日正式取得國際田徑總會（IAAF）認證，是台灣唯一通過認證的市區馬拉松，今年特別優化賽道，減少180度迴轉的賽道，台北市體育局局長李再立表示，未來將邀請更多的國際菁英選手參賽，增加賽事轉播，期許未來2022年能取得金標籤認證。

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台北馬拉松不只賽事本身精彩，週邊活動不間斷，今年馬拉松運動博覽會將釋出免費訓練課程及運動防護講座名額，讓跑者在賽前做好萬全準備，同時舉辦宣傳影片競賽，讓更多人用不同的方式參與台北馬拉松。

此外，官方今年首度設立官方粉絲團，即時為跑者解決賽事疑問，也推出專屬APP，透過手機就能得知賽事資訊，未來也將與在地商圈合作，提供跑者專屬優惠，打造賓至如歸的賽事。

2019年台北馬拉松今年首度以「銅標籤賽事」之姿亮相，今天舉辦記者會，宣布即日起開放登記報名。（記者吳孟儒攝）



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