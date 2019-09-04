籃球》125公斤「重量級」中鋒加盟 夢想家下一步鎖定「噴射機」

寶島夢想家持續補強，邀請「重量級」中鋒王柏智加盟。（寶島夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕寶島夢想家持續補強，曾有台灣白隊經歷的王柏智是最佳人選，肯定他在UBA及效力台灣隊時的表現，為提升球隊本土禁區戰力及培養潛力新秀，球團決定邀請王柏智加盟寶島夢想家。

擁有瓊斯盃台灣白隊國手資歷的王柏智22歲，身高195公分體重125公斤，畢業於國體大，106學年度助國體大奪下UBA冠軍 （場均11.2分 6.5籃板1.1火鍋）打出代表作，隔年大四因傷病困擾僅參與4場球賽，而夢想家看準王柏智的禁區腳步、跳躍能力、身體厚實度，對上ABL外隊的本土球員有一定壓制能力。

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擁有隊國手資歷的王柏智22歲，畢業於國體大，106學年度助國體大奪下UBA冠軍打出代表作。（寶島夢想家提供）

夢想家球團對王柏智的加入表示，培養年輕的本土球員，一直是球隊的核心價值、中心思想，如去年球團發現張耕淯有潛力天賦，需要機會證明身手，而今年相中了王柏智。

領隊陳建州對於網羅王柏智說到：「柏智的體型跟打法、樂觀的態度，好像看到高中的自己，這幾年來他在場上的貢獻讓大家非常期待，希望他加入之後能和前輩多學習，這也是球隊的老中青三代傳承。夢想家提供舞台延續球員的籃球夢，希望年輕球員把握機會在場上地盡情揮灑。」

與近期加入夢想家大家庭的新戰力們一樣，王柏智已到隊上報到，開始參與球隊季前訓練，正為9月24至9月29的花蓮觀護盃做足準備，屆時將會以全新的寶島夢想家陣容應戰，另外10月底球隊將前往馬來西亞參加馬來西亞國際邀請賽。

據悉，夢想家的補強還未結束，下一步可能鎖定「台灣噴射機」張宗憲。張宗憲近年在富邦勇士表現不穩定，加上投籃的穩定性不足和傷勢影響，功能性下降，如今富邦勇士補進林志傑，恐難與張宗憲續約，下一步可能加盟夢想家。

王柏智加盟夢想家。（寶島夢想家提供）

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