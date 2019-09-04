台灣第一人！林育葦成巴拉圭職業足球員 回新竹家鄉推廣足球

台灣第一人！新竹囝仔林育葦（左）成為巴拉圭職業足球員，是台灣第一人，今天回家鄉新竹，獲市長林智堅（右）接見，也表達推廣足球的意見，林智堅強調會積極推動竹市的三級足球運動環境。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市囡仔林育葦，是台灣在巴拉圭職業足球出賽的第一人，市長林智堅今天與林育葦交流竹市的足球發展，除邀請林育葦擔任「新竹市足球推廣大使」，林育葦也對竹市的足球軟硬體環境提出建言，林智堅說，市府將啟動足球推廣計畫，將建置三級足球發展環境，提升竹市公共與校園足球硬體設施，並會廣納足球專業建議，推廣竹市足球運動。

林智堅與林育葦見面交流後宣示竹市的足球推廣計畫，目標要讓足球運動向下紮根，並建立三級足球發展環境，透過推廣國中小成立足球校隊及社團，並建立選手培訓制度，讓竹市國中小校園能成為基層足球的推廣發展基地。

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林智堅說，會針對南寮運動公園足球場進行場地升級，成為未來舉辦各級足球比賽的核心場地，也會投入經費改善各級學校足球相關運動設施；他也請林育葦推薦足球相關專家與球員教練，參與竹市的足球推廣計畫，為軟硬體發展提供最佳意見，推廣基層足球。

畢業於文化大學體育研究所的林育葦，求學階段看見台灣發展足球的困境，決定出國闖蕩，且隻身前往台灣邦交國巴拉圭，從一句西班牙文都不會說，經一年九個月的努力，獲「波特諾山丘」足球俱樂部的認可，成為台灣在巴拉圭踢球的第一人。

台灣第一人！新竹囝仔林育葦（左）成為巴拉圭職業足球員，是台灣第一人，今天回家鄉新竹，獲市長林智堅（右）接見，也表達推廣足球的意見，林智堅強調會積極推動竹市的三級足球運動環境。（記者洪美秀攝）

日前總統蔡英文出訪巴拉圭，林育葦也致贈蔡總統代表球隊球衣，當時蔡總統也說林育葦是台灣跟巴拉圭兩國友誼最好的寫照，巴拉圭是世界足球強國，有許多值得台灣學習之處，林育葦也為兩國球員交流開了路。

教育處表示，林育葦除是正式職業足球員，也因此讓巴拉圭與台灣有更多足球交流計畫，今年林育葦的台灣本土足球員立足南美巴拉圭計畫官方網站：futbolistatwenpy.com已啟動，期待計畫實行，幫助台灣足球提升，這計畫包含兩國五人制主事單位的交流、期許為台灣小球員建立「直接體驗」世界足球的舞台。

教育處表示，目前竹市有足球隊的學校有建功高中、培英國中、實驗中學等；樂樂足球有北門國小、陽光國小、朝山小及大湖國小等，未來在南寮運動公園將打造兩座標準規格足球場，做為比賽與練習場地，提供更多元足球運動空間。

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