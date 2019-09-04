晴時多雲

日職Live》張奕回穩投出三上三下 歐力士2：1西武

2019/09/04 17:50

第三局

張奕該局投出三上三下，源田壯亮擊出中外野飛球出局，森友哉則敲出左外野深遠飛球，在全壘打牆前遭到接殺，再讓中村剛也擊出中外野飛球出局。

第二局

2上，張奕對外崎修汰投出一顆紅中的133公里指叉球，被擊出中外野陽春砲，外崎本季第22轟出爐，西武先馳得點。

2下，莫亞、中川圭太連續敲安，再靠著宗佑磨的犧牲觸擊推進至二三壘，雖然杉本裕太郎擊出左外野飛球出局未建功，不過下一棒山足達也適時敲出中左外野二壘安打，一舉打回2分反超比數，歐力士以2：1取得領先。

第一局

張奕被西武開路先鋒秋山翔吾敲出中外野二壘安打，源田壯亮犧牲觸擊護送隊友上三壘，張奕隨後保送森友哉，形成1出局、一三壘有人，張奕面對失分危機展現大將之風，先讓中村剛也擊出右外野飛球出局，再讓栗山巧擊出內野滾地球出局，力保不失分，該局更頻頻投出149公里速球。

賽前報導

歐力士隊張奕預定本週三重返一軍，先發出戰西武隊，挑戰本季第3勝。

張奕於8月23日下二軍，由於近期歐力士隊連11天出賽，因此將再把張奕叫回一軍先發。張奕表示，將用生涯初先發出戰日本火腿隊的心態去投球，什麼都不去想，專心對付每一個打者。

張奕本季在一軍出賽5場，其中3場為先發，主投17.1局失10分，累積13次三振，繳出2勝1敗、防禦率5.19的成績。

兩隊先發名單：

歐力士先發打線：

1（二）福田周平
2（右）佐野皓太
3（指）吉田正尚
4（一）莫亞
5（三）中川圭太
6（中）宗佑磨
7（左）杉本裕太郎
8（游）山足達也
9（捕）若月健矢

先發投手：張奕

西武先發打線：

1（中）秋山翔吾
2（游）源田壮亮
3（捕）森友哉
4（三）中村剛也
5（指）栗山巧
6（二）外崎修汰
7（一）山川穂高
8（右）木村文紀
9（左）金子侑司

先發投手：榎田大樹

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