台北羽球賽》地主男雙廖敏竣／蘇敬恒首戰敗給「南韓男神」李龍大／金基正

台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒（左）首輪就遭南韓組合淘汰。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒今日在2019年超級300系列台北羽球公開賽，首輪就遭遇強敵南韓李龍大／金基正，廖蘇配最終苦戰3局以14：21、21：19、19：21落敗，無緣晉級16強。

世界排名12的廖敏竣／蘇敬恒是去年台北賽亞軍，日前在世錦賽更勇闖8強，這次挾地主優勢及第5種子之姿出賽，卻遇上實力不俗、世界排名29的李龍大／金基正。蘇敬恒透露，這次台灣男雙的籤運都滿硬的，只能抱持早晚都會遇到的心態。

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蘇敬恒（左）透露這次籤運滿硬的，只能抱持早晚都會遇到的心態。（記者劉信德攝）

李龍大在2008年北京奧運獲混雙金牌，2012年倫敦奧運和已故的鄭在成摘男雙銅牌，上屆里約奧運則空手而歸。

李龍大在2016年10月奪下南韓公開賽冠軍後宣布退休，隔年10月復出與老搭檔柳延星再度合拍，而去年8月雖改和金基正合作，期間又數次拆夥，如今相隔多年再度參加台北賽，李龍大説：「我和金基正接下來會固定合作，努力打比賽爭取積分，瞄準明年的東京奧運。」

南韓李龍大／金基正（左）淘汰地主男雙。（記者劉信德攝）

李龍大接下來會和金基正固定合作，瞄準東京奧運。（記者劉信德攝）

台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒（左）首輪就遭南韓組合淘汰。（記者劉信德攝）

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