U18世界盃》「展現投球智慧混淆日打者」美媒撰文大讚王彥程

王彥程對戰日本一役表現出色，引發外界高度關注。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕在南韓釜山舉行的U18世界盃台灣隊預賽已在昨日全部結束，確定以4勝1負六強複賽，先發投手表現亮眼居功厥偉，其中又以對戰日本奪勝的王彥程獲得最多的關注，現在就連美國媒體也注意到了這位來自台灣的左投。

王彥程兩度對日本甲子園明星隊奪勝引發日媒關注，日本運動網站「高校野球.com」日前曾拿名將石井一久的投球動作與其相比，並封他為「日本殺手」。而近日知名大聯盟數據網站《FanGraphs》也在文章中介紹了這位來自台灣的小將，該文的韓裔記者Sung Min Kim撰文介紹在U18世界盃觀察到的幾位潛力新秀，其中也提到了王彥程。

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Sung Min Kim在文中寫道，王彥程最近才與日本職棒東北樂天金鷲簽約，他在9月2日對戰日本的比賽因天氣狀況不穩定，未能展現自己的最佳球威，直球只有84～87英哩（約135～140公里）左右，但王彥程在過去可以催到90.7 英哩（約146公里）。

僅管如此，Sung Min Kim也提到，他在不同球種上的搭配展現極高的智慧，那天就是運用75英哩（約120.6公里）的指叉球以及72-76英哩（約116～122公里）的滑球，讓日本打者無從招架，最終讓台灣隊以3：1取得勝利。

王彥程日前在U18世界盃面對日本繳出5局失1分的好投技驚四座。（資料照，特派記者羅志朋攝）

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