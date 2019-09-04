羽球》目標東奧奪金！ 辛度戰勝天敵小戴重獲信心

辛度近兩年對戰戴資穎，取得2連勝。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕印度名將辛度（P.V.Sindhu）日前勇奪個人首座世錦賽女單金牌，成為印度羽壇史上第一人，2020東京奧運奪金行情看漲。辛度近日受訪時表示，在世錦賽擊敗日本女將奧原希望和我國一姐戴資穎等頂尖球員，這帶給她很大的信心，目標在東奧奪金。

辛度曾獲得2016年里約奧運及17、18年世錦賽銀牌，始終無緣大賽金牌，被外界戲稱「最強收銀員」，不過辛度今年不再悲情，在南韓教練金知賢的指導下破蛹而出，在本屆世錦賽一路過關斬將，8強戰逆轉擊敗戴資穎、4強扳倒中國好手陳雨菲，先後粉碎兩人的球后夢，最後在決賽直落二拍落奧原希望，奪下夢寐以求的世錦賽生涯首金。

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印度快報（The Indian Express）報導指出，辛度受訪時坦言，能夠戰勝戴資穎和奧原希望等頂尖球員，這給她帶來很大的信心，希望未來能把這樣的自信帶進比賽當中，因為女單競爭激烈，臨場發揮得好就能贏得比賽，每個人都有不同的打法和戰術，她必須對此做出應對和策略。

報導提及，戴資穎過去曾是辛度的天敵，生涯15度碰頭，小戴取得10勝5敗的對戰優勢，不過近兩年則是2勝2敗 ，辛度自去年年終賽和世錦賽都獲勝，取得對戰2連勝的佳績。

「很多地方我都有做出改變，」辛度表示，每個球員都會成長，變得更強，因此不能一直維持現狀，要持續進步才行。

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