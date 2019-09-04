中職 Live》郭嚴文兩分砲炸裂！ 桃猿 4：0 兄弟

第三局

第二局

二局下，兩出局後藍寅倫獲四壞球保送，但隨後盜二壘失敗，結束這個半局。

二局上，兄弟三上三下。

第一局

一局下，率先上場的藍寅倫敲出二壘安打，一出局後，陳俊秀適時補上安打，猿隊先馳得點。下一棒林泓育再補上一支二壘安打、陳俊秀上到三壘，接著朱育賢擊出滾地球刺殺，三壘上的陳俊秀回到本壘得到第2分。下一棒郭嚴文敲出兩分砲，猿隊拉開為4分領先。兄弟隨即換下黃恩賜、派官大元上場。

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一局上，王威晨選到了四壞球保送，下兩棒詹子賢與林智勝皆敲飛球遭接殺，兄弟留下殘壘。

兩隊先發打序

Lamigo桃猿

1.藍寅倫 , RF

2.林立 , 3B

3.陳俊秀 , 1B

4.林泓育 , C

5.朱育賢 , LF

6.郭嚴文 , 2B

7.林承飛 , SS

8.廖健富 , DH

9.詹智堯 , CF

先發投手：尼克斯

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中信兄弟

1.吳東融 , 2B

2.王威晨 , 3B

3.詹子賢 , LF

4.林智勝 , 1B

5.陳子豪 , RF

6.彭政閔 , DH

7.張志豪 , CF

8.高宇杰 , C

9.王勝偉 , SS

先發投手：黃恩賜

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