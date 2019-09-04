中職 Live》郭嚴文兩分砲炸裂！ 桃猿 4：0 兄弟

第三局
第二局
二局下，兩出局後藍寅倫獲四壞球保送，但隨後盜二壘失敗，結束這個半局。
二局上，兄弟三上三下。
第一局
一局下，率先上場的藍寅倫敲出二壘安打，一出局後，陳俊秀適時補上安打，猿隊先馳得點。下一棒林泓育再補上一支二壘安打、陳俊秀上到三壘，接著朱育賢擊出滾地球刺殺，三壘上的陳俊秀回到本壘得到第2分。下一棒郭嚴文敲出兩分砲，猿隊拉開為4分領先。兄弟隨即換下黃恩賜、派官大元上場。
請繼續往下閱讀...
一局上，王威晨選到了四壞球保送，下兩棒詹子賢與林智勝皆敲飛球遭接殺，兄弟留下殘壘。
兩隊先發打序
Lamigo桃猿
1.藍寅倫 , RF
2.林立 , 3B
3.陳俊秀 , 1B
4.林泓育 , C
5.朱育賢 , LF
6.郭嚴文 , 2B
7.林承飛 , SS
8.廖健富 , DH
9.詹智堯 , CF
先發投手：尼克斯
--------------------------
中信兄弟
1.吳東融 , 2B
2.王威晨 , 3B
3.詹子賢 , LF
4.林智勝 , 1B
5.陳子豪 , RF
6.彭政閔 , DH
7.張志豪 , CF
8.高宇杰 , C
9.王勝偉 , SS
先發投手：黃恩賜