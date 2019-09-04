世足資格賽》台灣男足明天首戰對約旦 26人名單出爐

世足資格賽，台灣男足明天首戰將在主場迎戰約旦。（取自足協官網）

〔體育中心／綜合報導〕2022年世界盃足球賽亞洲區資格賽第二輪即將開打，台灣隊明天將在台北田徑場首戰對上約旦，台灣男足總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今公布最終26人大名單，期望選手們能在比賽中搶下勝利，替台灣隊的世界盃之旅取得開門紅。

這次入選名單中，今年企甲聯賽和6月面對香港表現優異的陳威全將和具有旅外經驗的陳庭揚和目前旅外的王睿將共同組成這次後防線；中場部分有值得信賴的臺灣隊長陳柏良和中甲表現優異的温智豪擔當指揮官重責；前鋒則有效力港超東方龍獅的陳浩瑋、朱恩樂和陳瑞杰等人組成的箭頭。搭配上吳彥澍、游家煌和沈子貴的青春風暴，本次台灣隊的陣容精彩可期。

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台灣男足將於9月5日和9月10日晚間7點10分在台北田徑場接連對戰約旦和尼泊爾。

台灣隊男足26人名單如下：

潘文傑（北市大同足球隊）、王睿（香港佳聯元朗俱樂部）、陳庭揚（台中Futuro）、洪子貴（台中Futuro）、陳陞洧（台中Futuro）、陳威全（北市大同足球隊）、沈子貴（自由球員）、吳彥澍（航源F.C.）、李茂（台中Futuro）、陳浩瑋（香港東方體育會足球隊）、吳俊青（台灣鋼鐵足球隊）、溫智豪（北京北體大俱樂部）、殷亞吉（青島黃海足球俱樂部）、陳毅維（高市台電足球隊）、黃楚軒（北市大同足球隊）、林昌倫（高市台電足球隊）、陳昭安（台中Futuro）、李祥偉（高市台電足球隊）、游家煌（台灣鋼鐵足球隊）、陳柏良（浙江綠城足球俱樂部）、黃秋霖（航源F.C.）、徐宏銍（航源F.C.）、朱恩樂（北市大同足球隊）、柯昱廷（高市台電足球隊）、陳瑞杰（北市大同足球隊）、段昍（台灣鋼鐵足球隊）。

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