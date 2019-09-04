中職Live》胡金龍連7打數敲出安打！ 獅0：0悍將

第五局

第四局

四局下，一出局後胡金龍擊出穿越安打，連7個打數敲安，追平個人紀錄。但林益全擊出雙殺打。

四局上，二出局後吳桀睿敲出安打，但隨後盜壘失敗，形成三出局。

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第三局

三局下，戴培峰敲一壘滾地球出局，李宗賢遭到三振，李宗賢敲二壘滾地球出局。

三局上，林安可擊出右外野強勁飛球出局，薛种帷敲二壘飛球出局，林祖傑擊出外野飛球出局。

第二局

二局下，林哲瑄擊出二壘平飛球出局，王正棠敲一壘滾地球出局，高國麟擊出中外野飛球出局。

二局上，鄧志偉遭到三振，陳鏞基敲右外野飛球出局，鄭鎧文擊出游擊滾地球出局。

第一局

一局下，張正偉擊出二壘滾地球出局，楊晉豪遭到三振，胡金龍敲出右外野安打，連續6個打數敲出安打，下一棒林益全擊出捕手前滾地球出局。

一局上，林靖凱敲三壘滾地球出局，蘇智傑遭到三振，吳桀睿同樣遭到三振。

富邦悍將先發打序



1 張正偉 RF

2 楊晉豪 3B

3 胡金龍 DH

4 林益全 1B

5 林哲瑄 CF

6 王正棠 2B

7 高國麟 LF

8 戴培峰 C

9 李宗賢 SS

先發投手: 羅力

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統一獅先發打序

1 林靖凱 2B

2 蘇智傑 LF

3 吳桀睿 DH

4 鄧志偉 1B

5 陳鏞基 3B

6 鄭鎧文 CF

7 林安可 RF

8 薛种帷 C

9 林祖傑 SS

先發投手:羅里奇

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