中職Live》胡金龍連7打數敲出安打！ 獅0：0悍將

第五局
第四局
四局下，一出局後胡金龍擊出穿越安打，連7個打數敲安，追平個人紀錄。但林益全擊出雙殺打。
四局上，二出局後吳桀睿敲出安打，但隨後盜壘失敗，形成三出局。
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第三局
三局下，戴培峰敲一壘滾地球出局，李宗賢遭到三振，李宗賢敲二壘滾地球出局。
三局上，林安可擊出右外野強勁飛球出局，薛种帷敲二壘飛球出局，林祖傑擊出外野飛球出局。
第二局
二局下，林哲瑄擊出二壘平飛球出局，王正棠敲一壘滾地球出局，高國麟擊出中外野飛球出局。
二局上，鄧志偉遭到三振，陳鏞基敲右外野飛球出局，鄭鎧文擊出游擊滾地球出局。
第一局
一局下，張正偉擊出二壘滾地球出局，楊晉豪遭到三振，胡金龍敲出右外野安打，連續6個打數敲出安打，下一棒林益全擊出捕手前滾地球出局。
一局上，林靖凱敲三壘滾地球出局，蘇智傑遭到三振，吳桀睿同樣遭到三振。
富邦悍將先發打序
1 張正偉 RF
2 楊晉豪 3B
3 胡金龍 DH
4 林益全 1B
5 林哲瑄 CF
6 王正棠 2B
7 高國麟 LF
8 戴培峰 C
9 李宗賢 SS
先發投手: 羅力
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統一獅先發打序
1 林靖凱 2B
2 蘇智傑 LF
3 吳桀睿 DH
4 鄧志偉 1B
5 陳鏞基 3B
6 鄭鎧文 CF
7 林安可 RF
8 薛种帷 C
9 林祖傑 SS
先發投手:羅里奇