MLB》比早餐店阿姨更狂！2歲球迷不識字就熟背洋基球員模樣萌翻

At 2 years old, Jax now knows every single @Yankees player by name & position before the actual alphabet



（wait till the end. Jax loves @t_masahiro18 bc he is Asian like him ） pic.twitter.com/WTe73BVh4i — Bo Han （@bohan） 2019年9月4日

〔體育中心／綜合報導〕許多孩子可能還在未懂事之前就喜歡上了棒球，一名網友日前就在推特上傳了外甥拿著洋基球員卡如數家珍的畫面，並註記這名洋基球迷傑克斯（Jax）都還未認識26個英文字母，但對於洋基球員的每個名字及守備位置都非常熟悉，引發網友熱烈討論。大聯盟《Cut4》推特隨後也轉發了這則貼文，並寫下「這是我們一生中看過最可愛的畫面了」。

從影片裡可以看見傑克斯拿著球員卡用娃娃音說出派克斯頓（James Paxton）、沙巴西亞（CC Sabathia）等洋基球員的名字，媽媽也在一旁稱讚他答出對的答案，接著傑克斯還指出洋基游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），用超萌的聲音高喊：「Didi」，甚至還問媽媽照片中的球員「Didi」在做什麼，媽媽也耐心回應：「他正滑回一壘」。

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此外，舅舅還不忘提醒大家要把影片看到最後，因為傑克斯在最後會提到田中將大，這位日籍強投是小男孩最愛的球員，因為自己韓裔的身分喜歡同屬亞洲的選手。影片po出引發廣大迴響，許多網友都忍不住大誇傑克斯實在是太可愛了。

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