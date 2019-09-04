台北羽球賽》爆冷門！地主「羽球王子」王子維連兩年男單一輪遊

王子維今爆冷淘汰出局。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕「羽球王子」王子維今日在2019年超級300系列台北公開賽出擊，他卻以16：21、21：12、11：21栽在世界排名79法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout），連2年於首輪止步，他大嘆：「怎麼會這樣！」

世界排名29的王子維生涯3度遭遇克拉爾布特從未輸過，這次以地主二哥之姿登場，尋求自2015、2017年後，生涯第3度殺入決賽。

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事實上，台北賽近年在台北小巨蛋舉辦，偌大的場地搭配全場空調全開，使得風向變化莫測，不少球員首戰都難以進入狀況，而王子維首局同樣面臨適應問題，幾乎都處於落後，即使有追到14：14平手，卻被對手以一波7：2攻勢，最終就王子維以16：21拱手讓出。

王子維次局重整旗鼓，技術暫停前取得11：1的絕對優勢，即使下半局一度被克拉爾布特縮小至5分差距，王子維多次以犀利扣殺穩住陣腳，成功扳平戰局。

王子維黯然出局。（記者劉信德攝）

王子維連2年於首輪止步。（記者劉信德攝）

王子維在第3局前段就落後多達7分，最終也難以追過對手，黯然出局。他坦言，去年首輪止步後，本屆很想討回顏面，卻也因為這樣背負了壓力，輸球也十分失落。

女單部分，世界排名95的台灣選手洪毅婷在首輪以22：20、14：21、21：15擊敗2006年亞運銀牌、2010年亞運銅牌的香港名將葉姵延，洪毅婷也追平生涯在台北賽最佳的16強，她笑說：「我賽前就是設定一場一場來，原本目標就是16強，現在達成就改成8強。」

王子維連2年於首輪止步。（記者劉信德攝）

王子維連2年於首輪止步。（記者劉信德攝）

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