晴時多雲

日職》「岱」打之王！陽岱鋼單場雙安有打點 巨人吞4連敗（影音）

2019/09/04 21:04

陽岱鋼替補敲出2支安打。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人與中日龍系列賽第2戰，旅日野手陽岱鋼板凳出擊，在7局後替補上場，2打數2安打，進帳1分打點，可惜最終巨人仍以4：8慘敗，苦吞4連敗。

巨人強打坂本勇人敲出本季第34轟助隊先馳得點，但王牌投手菅野智之今天表現失常，投出本季最短局數的一役，只投2局失4分退場，中日前6局以8：2領先，陽岱鋼在7局下代打敲出右外野安打，連續兩場敲安，再靠著坂本勇人的安打跑回巨人的第3分。

陽岱鋼8局下再獲得打擊機會，在一二壘有人時擊出帶有1分打點的左外野安打，單場繳出雙安好表現，本季共累積20分打點，打擊率賽後上升至2成90，不過巨人終場以4：8不敵中日，吞下4連敗，菅野也收下本季第6敗。

陽岱鋼本季代打25打數敲出11支安打，代打打擊率高達4成40，超越阪神隊中谷將大的4成17，高居央聯第一。

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