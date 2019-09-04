日職》「岱」打之王！陽岱鋼單場雙安有打點 巨人吞4連敗（影音）

陽岱鋼替補敲出2支安打。（取自巨人推特）





〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人與中日龍系列賽第2戰，旅日野手陽岱鋼板凳出擊，在7局後替補上場，2打數2安打，進帳1分打點，可惜最終巨人仍以4：8慘敗，苦吞4連敗。

巨人強打坂本勇人敲出本季第34轟助隊先馳得點，但王牌投手菅野智之今天表現失常，投出本季最短局數的一役，只投2局失4分退場，中日前6局以8：2領先，陽岱鋼在7局下代打敲出右外野安打，連續兩場敲安，再靠著坂本勇人的安打跑回巨人的第3分。

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陽岱鋼8局下再獲得打擊機會，在一二壘有人時擊出帶有1分打點的左外野安打，單場繳出雙安好表現，本季共累積20分打點，打擊率賽後上升至2成90，不過巨人終場以4：8不敵中日，吞下4連敗，菅野也收下本季第6敗。

陽岱鋼本季代打25打數敲出11支安打，代打打擊率高達4成40，超越阪神隊中谷將大的4成17，高居央聯第一。

『9/4 巨人 × 中日 〜前橋〜』



ー 群馬県立敷島公園野球場 ー



7回裏



《 陽岱鋼 》

ライト前に落ちるヒット‼︎#群馬県立敷島公園野球場 #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/kFVzHFQiOO — おいコー55 9/18.19 ナゴド （@Victory_Cyclone） 2019年9月4日

『9/4 巨人 × 中日 〜前橋〜』



ー 群馬県立敷島公園野球場 ー



8回裏 二死1.2塁



《 陽岱鋼 》



勝ち取れ 応援の中、

三遊間を破るタイムリーヒット‼︎



2安打マルチ#群馬県立敷島公園野球場 #ジャイアンツ #giants #陽岱鋼 pic.twitter.com/NKeb14MZQP — おいコー55 9/18.19 ナゴド （@Victory_Cyclone） 2019年9月4日

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