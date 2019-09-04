台北羽球賽》對手決勝局傷退 台灣一哥周天成驚險晉級16強

周天成驚險晉級男單16強。（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣一哥周天成今日在2019年超級300系列台北公開賽出擊，對手世界排名36的泰國好手蘇龐余則在決勝局受傷宣告棄賽，讓小天以21：23、21：16、16：11驚險晉級男單16強，續朝生涯第3座台北賽金盃邁進。

泰國選手蘇龐余因傷退賽。（記者劉信德攝）

周天成在2016、17年締造台北賽2連霸，去年則於4強止步，不過他近期狀況不俗斬獲超級1000印尼公開賽、超級500泰國公開賽金盃，世界排名也衝至個人新高第2。小天過去與蘇龐余4度交手也取得全勝。

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蘇龐余去年曾締造史上最快殺球時速419公里，但他本季各站賽事最佳僅16強，但這次首局有備而來，與周天成戰成17次平手，且還成功小天1個局點，以逆轉之姿先馳得點。

周天成次局開始又陷入1：6落後，好在能調整腳步展開反撲，艱辛把戰局扳平。小天在決勝局把節奏加快，取得7：1絕佳優勢，但蘇龐余不願就此投降，又把分數追近只差1分落後，而小天靠著對手失誤連下2分，在技術暫停前取得11：9小幅領先，但蘇龐余在9：12落後時，為了救球卻發生右腳扭傷並尋求緊急治療，在撐了幾個來回後也宣告退賽，使小天能驚險晉級。

周天成通過首輪考驗，下一輪將遭遇世界排名38的印度選手維爾馬，雙方過去2度交手，小天尚未有贏球紀錄，不過兩次交手分別是2014年及2012年。

周天成驚險晉級男單16強。（記者劉信德攝）

周天成驚險晉級男單16強。（記者劉信德攝）

周天成驚險晉級男單16強。（記者劉信德攝）

周天成驚險晉級男單16強。（記者劉信德攝）

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