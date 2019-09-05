台灣王牌陳柏毓先發戰南韓 今日賽事預告與轉播

台灣王牌投手陳柏毓今先發抗韓。（特派記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

U18世界盃棒球賽今展開「超級循環賽制」六強複賽，中午11點，台灣派出王牌投手陳柏毓挑戰地主南韓。陳柏毓首戰巴拿馬繳出6局失1分的亮眼成績，此役能否延續手感，率領台灣隊擊退強敵南韓？球迷們一起打開電視幫台灣小將們加油！

請繼續往下閱讀...

大聯盟例行賽，早上7點由白襪出戰印地安人，昨未獲上場機會的張育成，今天要力拚好表現。另外，早上10點還有洛磯迎戰道奇的比賽，韓籍強投柳賢振要尋求本季第13勝。精采比賽，球迷們不要錯過囉！

日職例行賽持續進行，中日龍將繼續在客場挑戰巨人，旅日球星陽岱鋼近況絕佳，昨2個打數皆敲出安打，並貢獻打點，此役他仍有機會為球隊建功。而西武獅將面對歐力士，全力爭取3連勝。另一地則由軟銀出戰樂天，軟銀要尋求站穩洋聯龍頭。

中職方面，晚間18點35分由兄弟客場迎戰桃猿，兄弟派出赫猛先發，桃猿則推出多猛主投。赫猛前一場先發主投7局僅失2分，今天他能否壓制暴力猿打線呢？洋投正面對決，精彩可期。

U18世界盃棒球賽

11:00 台灣@南韓 緯來體育

MLB

07:00 白襪@印地安人 民視、FOX體育2台



10:00 洛磯@道奇 FOX體育2台

世界盃籃球賽

15:30 加拿大@塞內加爾 ELEVEN SPORTS1

20:30 美國@日本 ELEVEN SPORTS2

日職

17:00 中日@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台



17:00 西武@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台



17:00 樂天@軟銀 FOX體育

中職

18:35 中信兄弟@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

美網

00:00~11:00 八強 FOX體育、FOX體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法