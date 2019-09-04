晴時多雲

世足資格賽》隊史從未贏過約旦 台灣隊盼「天變」創奇蹟

2019/09/04 21:54

（左起）陳柏良、台灣總教練蘭卡斯特、約旦主帥柏克曼斯和約旦隊長夏夫。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022年卡達世界盃亞洲區資格賽小組賽，台灣將於明天晚上7點10分在台北田徑場碰上強敵約旦。

根據中央氣象局預報顯示，降雨機率超過70%，預料將是一場雨中大戰。台灣主帥蘭卡斯特透露，「天氣是不可掌握之因素，但我們的球員身經百戰，加上主場優勢，對台北田徑場較熟悉，若下雨我們一樣能正常發揮。」

台灣與約旦在國際賽鮮少交鋒，前一次對決要追溯回2001年的世界盃資格賽，當年2度過招，台灣分別以0：2、0：6落敗；相隔18年後，兩隊陣容幾乎全部改變，蘭卡斯特認為，「我們會打出不一樣的球風，利用侵略性的進攻，撕裂對手防線，我對球員充滿信心。」

世界排名第99的約旦，球風剽悍，尤其擅於防守，對持球者壓迫性十足，蘭卡斯特表示，「我們已擬定好戰略，根據影片分析資料顯示，約旦進攻時的陣型距離拉得較開，我們會試圖截斷對方的傳球路線，並打出快速反擊。」

約旦隊史從未敗給台灣，但全隊來台不到一週，考驗球員的適應力和臨場反應。總教練柏克曼斯坦言，本屆集訓的時間較倉促，且來台至今都是在人工草皮訓練，還未踏上天然草皮，預計需要一點時間適應場地。

台灣隊長陳柏良。（記者廖聿偉攝）

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