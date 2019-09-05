MLB》大谷翔平為何頭盔一直掉？天使記者專文大揭密！

大谷翔平本季只要是打擊時常常出現掉頭盔的現象。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕許多球迷應可以發現天使隊日籍好手大谷翔平本季只要是打擊時常常出現掉頭盔的現象，《The Athletic》天使隨隊記者艾伯亞（Fabian Ardaya）日前就撰文分析此狀況，並推測出關鍵因素。

事實上，艾伯亞一直對這個現象非常感興趣，常常在推特做出大谷掉頭盔的次數統計，他日前就特地撰文指出，藉由自己的觀察與影片輔助，大谷在9月1日前共揮擊了749次，32次揮擊時掉了頭盔，比率是4.27%。

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艾伯亞表示，最大的原因可能是大谷本季在頭盔下加了C襟翼（C-flap）這個護面具，因為8月23日他帶回原本的頭盔就沒有掉下來，且上一季也沒有出現這個問題，因此這應是主要原因。

不過一樣有時會掉頭盔的隊友倫吉佛（Luis Rengifo）則有不同看法，他表示並不是C襟翼的問題，而是大谷在打擊上受到擠壓或者在揮擊上有甩頭這個動作，畢竟許多球員如楚奧特（Mike Trout）一樣有這個護面具卻沒有這個問題。

艾伯亞當然也問了主角大谷翔平這個問題，但大谷只說：「我一直被問到（掉頭盔）這個問題，但我真的沒有答案。」甚至要記者去問負責球具的工作人員。

艾伯亞果真去問了工作人員，得到的幾個不同的答案，部分工作人員也認為與C襟翼有關係，因為大谷強力的揮擊後肩膀就會碰到這個護具，再加上頭部的轉動，頭盔便會很容易掉落。工作人員同時也提供了另外一個解釋的原因，就是以大谷的頭型而言，可能只要是加了護具的頭盔，目前還無法找到與其頭圍穩合的尺寸。

艾伯亞表示大谷若頭盔沒有C襟翼比較不容易掉。（資料照，美聯社）

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