U18直擊》韓職教頭長子扛南韓4棒 台灣高度警戒

南韓。（圖片取自WBSC推特）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽今起展開「超級循環賽制」六強複賽，今天早上11點台灣將迎戰地主南韓，除了南韓前兩棒李柱衡、金知璨之外，台灣隊得特別當心第4棒張載英。

張載英是現任韓職首爾培證英雄隊總教練張正錫的長子，國中二年級最快球速就達137公里，現為德壽高校升高三球員，最快球速飆到154公里，為南韓陣中球速最快的投手，吸引不少美職球探關注，預賽張正錫特地來現場看兒子比賽，吸引韓媒大篇幅報導。

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張載英能投又能打，這屆U18扛南韓第4棒重擔、守一壘，預賽15打數敲出4支安打、打擊率2成67，打下3分打點，以投手身分出賽1場，對中國後援2.1局失2分，雖然球速很快，但控球不穩問題始終是他的致命傷。

即使如此，張載英天賦實在太出色，明年韓職選秀他仍被視為地域優先指名狀元郎，今天對台灣有機會後援登板投球。

除了第4棒張載英，南韓前兩棒李柱衡、金知璨，兩人速度快且打擊能力不俗，其中第二棒李柱衡預賽打擊率5成24高居大會第二，敲11安、7次盜壘成功都是大會第一，破壞力驚人，第一棒李柱衡預賽打擊率4成71，上壘率破6成，台灣隊得特別警戒。

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