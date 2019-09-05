MLB》超級新秀阿隆索45轟出爐 獨佔全壘打王寶座（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天遭遇最慘逆轉敗的大都會隊，今天重整旗鼓，在超級新人阿隆索（Pete Alonso）敲出領先全大聯盟的第45轟帶領下，以8：4擊敗國民。

阿隆索敲出領先全大聯盟的第45轟。（今日美國）

這場比賽國民先是靠著透納（Trea Turner）的安打先馳得點，大都會隊則在第三、四局靠著拉加雷斯（Juan Lagares）的全壘打，與剛歸隊的卡諾（Robinson Cano）開轟逆轉比數為3：1。第五局阿隆索面對國民先發桑契斯（Anibal Sanchez），第一球就把小白球轟出去，打下領先全大聯盟的第45轟，幫助球隊取得4：1領先。

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6上大都會隊再靠著羅沙里歐（Amed Rosario）和麥克內爾（Jeff McNeil）的安打打回2分保險分。6下國民隊發動反攻，靠著卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）和倫登（Anthony Rendon）的二壘安打打下3分，國民追到4：7三分落後。8上麥克內爾再次敲出適時安打打下保險分，終場大都會就以8：4擊敗國民隊拿下勝利。

今天敲出第45轟的阿隆索賽後說道，「我的感覺很棒，覺得非常非常幸運，非常高興繳出這樣的表現，今年還沒結束，我要持續繳出好表現，做好揮棒選擇，並試著幫助球隊取勝。」

阿隆索今天這發全壘打是一發408英呎的大號全壘打，目前他還與洋基賈吉（Aaron Judge）在2017年創下的大聯盟開轟紀錄有7發的差距。

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