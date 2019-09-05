MLB Live》張育成第二打席敲安！ 印地安人6：2白襪

第六局

6上，畢柏投出變相的三上三下。

第五局

5下，普伊格敲出安打上壘，奇普尼斯敲出投手方向強襲球被接殺，諾瓦傳一壘發生失誤讓普伊格上二壘，下棒的雷耶斯直接開轟，印地安人6：2白襪。包爾斯選到保送，白襪換投：柯德洛（Jimmy Cordero）。包爾斯在柯德洛投出首球就盜上二壘。培瑞茲遭到三振。張育成敲出游擊斷棒滾地球，三出局。

5上，柯林斯選到保送，賈西亞出局，安德森（Time Anderson）敲出二壘安打進佔二、三壘，阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出三壘方向滾地，張育成選擇與隊友一同將三壘跑者夾殺出局，兩出局，一、三壘有跑者。孟卡達（Yoan Moncada）遭到三振，三出局。

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第四局

4下，包爾斯被三振後，培瑞茲敲出中外野方向巧妙安打，下棒的張育成首球就敲出左外野方向滾地安打上壘，林多出局後莫卡多敲出右外野方向安打帶有打點，山塔納滾地出局，三出局印地安人 4：2領先。

第三局

3下，莫卡多在林多出局後敲安上一壘，山塔納敲出深遠二壘安打帶有打點，印地安人3：2白襪。普伊格敲出三壘方向強勁安打，一、二壘有跑者。奇普尼斯內野高飛必死球，二出局。雷耶斯中外野飛球出局，三出局。

第二局

2下，雷耶斯敲出二壘安打上壘，包爾斯選到保送，雷耶斯再藉著白襪先發諾瓦（Ivan Nova）的暴投跑上三壘。培瑞茲敲出雙殺打，雙方2：2平手。張育成打出投手前強襲球出局，三出局。

印地安人先發投手畢柏。（法新社）

2上，白襪發動反攻，麥肯（James McCann）選到保送，希梅涅茲（Eloy Jimenez）敲出二壘安打形成二、三壘有跑者，波卡（Daniel Palka）被三振後，桑契斯（Yolmer Sanchez）敲出高飛犧牲打，雙方平手，下棒的柯林斯（Zack Collins）馬上敲出適時安打超前，白襪以2：1反超比分，賈西亞（Leury Garcia）被三振結束這個半局。

第一局

林多首棒敲出安打，莫卡多二壘安打，普伊格在一出局後打出滾地球帶有打點，印地安人隊1：0領先白襪。

賽前報導

張育成昨日沒有先發也沒有上場，今天面對白襪隊，打先發第9棒三壘手，印地安人隊派出畢伯（Shane Bieber）先發。

印地安人先發打線

1. 林多（Francisco Lindor） SS

2. 莫卡多（Oscar Mercado） CF

3. 山塔納（Carlos Santana） 1B

4. 普伊格（Yasiel Puig） RF

5. 奇普尼斯（Jason Kipnis） 2B

6. 雷耶斯（Franmil Reyes） DH

7. 包爾斯（Jake Bauers） LF

8. 培瑞茲（Roberto Perez） C

9. 張育成 3B

先發投手：Shane Bieber

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