籃球世界盃》美國隊塔圖姆腳扭傷 恐缺席至少2場比賽

美國隊先發前鋒塔圖姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力塞爾提克的前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）前天於小組賽第2場，對上歐陸強權土耳其在延長賽讀秒階段，因腳踝扭傷退場，經檢查後需休養至少5天，要到下週一才能回歸戰場，預估將缺席2場比賽。

美國前日在延長賽以93：92險勝土耳其，美國隊靠著土耳其罰球手軟，連續罰丟4球錯失扳倒美國這堵高牆的機會，贏得驚險的美國也並非全然都是喜事，除了整體攻守狀態不佳外，還傷了先發小前鋒塔圖姆。

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這位2017年以選秀探花身分進入NBA的潛力小前鋒，在小組賽代表美國出戰土耳其時，延長賽剩8.3秒，奧斯曼（Cedi Osman）罰丟第2球，塔圖姆抓下防守籃板後快攻，殺進敵營在人群中碰撞後倒地，因而扭傷了左腳踝，所幸最終靠著米德爾頓（Khris Middleton）兩罰俱中逆轉比數。

美國今晚將對上坐擁巫師前鋒八村壘的日本，由於美國已確定晉級下一輪，而日本將落入敗部，再加上兩隊實力落差大，因此今日戰役缺少了塔圖姆的美國並非世界末日。

塔圖姆在前兩場小組賽平均10.5分，對上土耳其繳出11分11籃板的「雙十」演出，並在正規賽最後階段3罰中2將比賽帶進延長。

塔圖姆左腳踝扭傷退場。（資料照，歐新社）

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