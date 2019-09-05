足球》昔日英超冠軍前鋒離隊！ 岡崎慎司加盟韋斯卡

岡崎慎司於2015–16賽季，幫助萊斯特城奪得隊史首座英超冠軍。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕日本當家前鋒岡崎慎司（Shinji Okazaki）於2019年選擇離開英超萊斯特城，上個月加入西乙球隊馬拉加（Málaga CF），但經過球隊和球員兩方商討後還是決定分手，因此岡崎慎思加盟另一支西乙球隊：韋斯卡（Huesca），並簽下1年合約。

這位33歲的老將以自由身離開馬拉加，並和韋斯卡簽下1年合約，這賽季結束後球隊擁有下一年的續約選擇權。韋斯卡開季踢完三場比賽，戰成2勝1敗在西乙聯賽排名第6。

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岡崎慎思2011年從日本的清水心跳轉戰歐陸戰場，首站為德甲的斯圖加特（Stuttgart），2013再度轉隊至梅因茲（Mainz 05）這時期的他在進球數上有所突破，開啟了他在歐陸聯賽的知名度。

2015年以約700萬英鎊的價格轉隊至英超萊斯特城，當時的萊斯特城還只是個剛保級成功的球隊，結果2015–16年賽季萊斯特城大爆冷門擠下眾家豪門拿下隊史首座英超冠軍。

當年的冠軍班底在奪冠後陸續離開「狐狸城」，包括當年英超最佳球員馬赫列斯（Riyad Mahrez）去到曼城、法國防守中場坎特（N'Golo Kanté）和「喝水哥」德林克沃特（Danny Drinkwater）去到切爾西等，直到2019年岡崎慎司才選擇離開萊斯特城。

岡崎從2008年開始替日本國家隊出征，目前共出賽119場，攻進50球，是日本足球國家隊相當倚賴的鋒線戰力。

岡崎慎司（圖右）已替日本國家隊攻進50球。（資料照，路透社）

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