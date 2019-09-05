籃球世界盃》輸給沒繃帶的球隊 中國媒體集體崩潰

易建聯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕在中國上海舉行的籃球世界盃，名列種子隊的地主中國昨天黯然輸給委內瑞拉，預賽以1勝2負遭到淘汰，無緣16強，這樣的結果讓中國球迷痛心疾首、十分不能接受。

中國在預賽遭淘汰，球迷十分痛心。（路透）

中國身為東道主被分為種子隊，預賽已經避開一級強隊，被稱為抽到上上籤，然而首場先是因為周琦多次關鍵失誤輸給波蘭，昨晚又敗給委內瑞拉。中國隊平均200公分，高於對手的196公分，此役卻足足輸了21個籃板，號稱亞洲第一控、曾被林書豪點名有機會挑戰NBA的郭艾倫，整場僅得1分。

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中國新浪體育以「悲哀！世界杯東道主輸給一支沒有繃帶的球隊」撰文，指出委內瑞拉近年遭遇國內政治動盪，聯賽陷入停擺，據國際貨幣基金組織估計，通脹率將達到10000000%，在參加世界盃前就有多名主力鬧罷賽，甚至傳出後勤醫療團隊連繃帶都沒有，反觀為了這屆世界盃足足備戰三年的中國隊，竟然輸給了他們。

中媒更點出，在第四節最後6分鐘中國落後10分，暫停時間中國球員似也已不願聽教練戰術，眼看選手們自己在場下講了起來，教頭李楠不得不拿出戰術板連喊三聲，「聽著聽著聽著！」

面對中國男籃毫無長進，坐在一旁觀戰的中國男籃主席姚明，則是被拍到一臉茫然。

姚明場邊觀戰。（法新社）

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