NBA》湖人「魔獸」驚人身材照釋出 球迷驚訝：也太瘦

豪爾德。（圖片取自湖人推特）

〔體育中心／綜合報導〕甫加盟洛杉磯湖人隊的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），今夏多次表示，自己將會盡力證明自己，並把自己的實力好好發揮出來。湖人隊在今天釋出他上裸的照片，結實的身材讓球迷嘖嘖稱奇。

豪爾德在影片中透露，他向湖人迷表示，自己很興奮能夠回到洛杉磯，並期望自己能繳出110%的表現，豪爾德也說，他知道有時候人們並不會得到第二次的機會，但當得到第二次機會時，他會確保自己盡全力做出該做到的事情。豪爾德表示，已迫不及待穿上紫金戰袍，為球隊做出貢獻。

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豪爾德的身材變得相當精實。（圖片取自湖人推特）

湖人隊官方推特同時也釋出豪爾德練球時的照片，照片當中他比過往還要精實，球迷也認為他下個賽季能夠為湖人隊貢獻雙十的表現，也有球迷認為豪爾德的臉也變得太瘦。不過還是有酸民嘲諷豪爾德表示，他有問題的一直都不是身材，而是他的籃球智商。

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