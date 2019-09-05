MLB》洋基重砲回歸倒數？ 「怪力男」開始打擊練習

史坦頓傷後開始練習，為回歸大聯盟作準備。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲外野手，綽號「怪力男」的史坦頓（Giancarlo Stanton）在受傷後，將在本週前往洋基的小聯盟球隊開始打擊練習，並參與小聯盟的復健賽，期望能在例行賽最後一週前回到大聯盟球隊陣中。

這位29歲的外野手本季僅出賽9場，因在3月31日開季第3場比賽時，左側二頭肌拉傷，在復健過程中又因拉傷肩膀及小腿，因此直到6月18日才正式回歸大聯盟。

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僅僅回歸1週的時間，怪力男又因一次衝向三壘的頭部滑壘，此舉傷及右膝後十字韌帶，使得史坦頓又再度進入傷兵名單。出賽這9場比賽中，史坦頓打擊率2成9，1發全壘打外加7分打點。

「我感覺到他正在重建他自己的氣勢，而且目前看起來狀況棒。」洋基總教頭布恩（Aaron Boone）在主場對上遊騎兵系列賽最終戰賽前提到：「他將在這週末開始規律地進行打擊練習，我們也期望這能真正重燃他的氣勢。」

史坦頓昨日和洋基另一名明星後援投手畢坦西斯（Dellin Betances）進行打擊練習，這位右投季前春訓因背闊肌傷勢缺席了本季例行賽大半賽事，如今也將有機會在9月回歸。

洋基尚有眾多好手在傷兵名單待著，像是王牌先發塞維里諾（Luis Severino）、老將沙巴西亞（CC Sabathia）、進攻手感超火燙的新人厄謝拉（Gio Urshela）和去年新人王票選排名第2的安杜哈爾（Miguel Andujar）等。

史坦頓因一次頭部滑壘，導致右膝後十字韌帶受傷。（資料照，美聯社）

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