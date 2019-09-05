美網》詹皓晴再度混雙爭冠！中斷詹詠然大滿貫13連勝

詹皓晴前進美網混雙決賽。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，詹家姊妹混雙4強上演「寶島內戰」！詹皓晴人馬技高一籌，7：6（7：3）、7：5強壓詹詠然組合，小詹繼2017年重返混雙決賽，也中斷姊姊大詹大滿貫13連勝

準決賽小詹激戰1小時32分鐘，直落2贏得「姊妹鬩牆」，爭冠門票到手，這也是連續第3項大滿貫冠軍戰都有寶島娘子軍露臉，她接下來休兵調整，預計台灣時間週日凌晨決賽出擊，壓軸對手為外卡黑馬美國桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）／ 英國大穆雷（Jamie Murray），詹皓晴原班人馬期許能甜蜜復仇，擊退前年決賽老冤家首度高舉金盃。

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熟悉彼此的自家對決，頭號種子詹皓晴／紐西蘭維納斯（Michael Venus）克服開賽先遭破發劣勢，盤末回破逼平第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），戰線拉入搶7反撲得盤；雙方次盤互破僵持不下，5：5時「台紐組合」關鍵突破，順勢聽牌保發關門，再度聯手問鼎美網金盃，也重現2017年首闖混雙決賽盛況。

至於大詹不敵小詹，「台克聯軍」4強止步，今年法網紅土衛冕、溫布頓草地首捧金盃之後，美網硬地4強卡關，提前無緣挑戰四大賽混雙3連冠紀錄。

詹皓晴前進美網混雙決賽。（詹皓晴提供）

詹皓晴前進美網混雙決賽。（詹皓晴提供）

詹皓晴擊敗姊姊詹詠然前進美網混雙決賽。（詹皓晴提供）

詹皓晴前進美網混雙決賽。（詹皓晴提供）

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