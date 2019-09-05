U18世界盃Live》陳柏毓亂流失分 台灣 3：1 韓國

第四局

4局上，台灣隊遭到三上三下。

第三局

3局下，陳柏毓投出保送，接著被敲出安打，形成一二壘有人，韓國隊觸擊成功，還差點站上一壘，不過最後遭一壘審判出局，下一棒南志敏敲出滾地球，三壘跑者被觸殺在本壘前。不過陳柏毓還是被敲出安打，南韓追成1：3。隨後陳柏毓又投出暴投，被攻佔二三壘，所幸最後對南韓第五棒飆出三振，化解攻勢。

3局上，李灝宇再度率先敲安，但是台灣隊下達打跑戰術被識破，李灝宇在一二壘間被夾殺出局。林子豪獲保送。接下來台灣隊連兩個外野飛球出局，沒有得分。

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李灝宇前兩打席都敲安。（特派記者羅志朋攝）

第二局

2局下，陳柏毓在2出局後被敲安打，左外野手羅暐捷接球時打滑，打者上到二壘，下一棒又敲出安打，南韓隊攻佔一三壘，陳柏毓飆出三振化解危機，沒有掉分。

台灣隊先馳得點。（記者羅志朋攝）

王順和敲出三壘安打。（記者羅志朋攝）

2局上，台灣隊第四棒李灝宇敲出一壘安打，下一棒林子豪短打點成小飛球，但幸運越過三壘手頭頂，形成一二壘有人，但林辰勳再短打，又點成小飛球，被南韓捕手接殺。不過南韓先發投手許潤東牽制二壘出現暴投，台灣隊1人出局攻佔二三壘，王順和敲出深遠三壘安打，壘上跑者都回來，下一棒岳政華也敲安，台灣隊3：0領先。

岳政華適時安打。（記者羅志朋攝）

第一局

1局下，台灣先發陳柏毓讓南韓首棒敲飛球出局，接著飆出三振，再取得三壘滾地球出局，讓南韓隊三上三下。

1局上，面對南韓先發許潤東，台灣首棒何恆佑強勁滾地球遭到刺殺，鄭宗哲、羅暐捷接連遭到三振，台灣隊遭到三上三下。

南韓先發投手許潤東。（特派記者羅志朋攝）

台灣先發投手陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）

賽前

U18世界盃棒球賽今起展開「超級循環賽制」六強複賽，今天早上11點台灣將迎戰地主南韓（緯來體育台直播），台灣隊將推出陳柏毓先發。

台灣隊先發打線：

1 何恆佑 一壘手

2 鄭宗哲 游擊手

3 羅暐捷 左外野手

4 李灝宇 二壘手

5 林子豪 指定打擊

6 林辰勳 捕手

7 王順和 三壘手

8 岳政華 中外野手

9 林政華 右外野手

先發投手 陳柏毓

台灣先發投手陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）

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