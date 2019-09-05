MLB》張育成關鍵2打點安打 隊友神飛撲助隊險勝白襪（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人隊與白襪隊之戰，今天台灣好手張育成單場敲出兩支安打，第二支還是帶有2分打點的關鍵安打，球隊最終也靠著這2分的保險分，以8：6險勝白襪，拿下系列賽第二勝。

張育成今天首打席敲出滾地球出局，第二打席擊出游擊內野穿越安打上壘，第三打席擊出斷棒游擊方向滾地球出局，第四打席他在兩出局二、三壘有人時，面對皇家前終結者赫雷拉（Kelvin Herrera）敲出左外野適時安打打回2分，可惜跑壘太過躁進，遭夾殺在一二壘之間。總計張育成今天4打數2安打，打回2分打點沒有三振保送，打擊率上升至2成26。

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張育成的兩分打點最後成為球隊獲勝的關鍵。（法新社）

印地安人隊這場比賽前五局都有分數進帳，早早取得6：2的領先，而張育成在第7局的安打更是將差距拉開到8：2。白襪隊則在八局靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）的兩分彈追回2分。

九局上印地安人隊在4分領先下派出終結者韓德（Brad Hand），想不到卻上演劇場，他在一出局後被安德森（Tim Anderson）敲出2分彈，還讓白襪隊形成滿壘，迫使教練換上威特葛倫（Nick Wittgren）投球，隨後莫卡多（Oscar Mercado）用一記飛撲美技接殺希梅涅茲（Eloy Jimenez）的飛球化解危機，最終戈英斯（Ryan Goins）遭到三振，印地安人隊驚險獲得勝利。

今天印地安人隊先發畢伯（Shane Bieber）表現優異，主投7局送出9次三振、2次保送，失掉2分，拿下本季第13勝。

張育成安打送回壘上的雷耶斯與盧普洛。（法新社）

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